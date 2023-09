Justyna Kowalczyk co jakiś czas wrzuca wpisy nawiązujące do jej zmarłego męża i jego pasji - gór, na swoje media społecznościowe. Tym razem poinformowała o skromnej uroczystości w związku z odsłonięciem tablicy, mającej go upamiętnić.

7 kapif; https://www.facebook.com/kibicujjustynie/ Otwórz galerię Na Gazeta.pl