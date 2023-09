Małgorzata Rozenek, zanim stała się gwiazdą wiodła dość spokojne życie u boku Jacka Rozenka. W 2007 roku pojawiła się gościnnie w programie "Zacisze gwiazd", w 2010 roku w "Kobiecie Cafe", a w 2012 roku w "Zrozumieć kobietę". W 2012 roku była już prowadzącą "Perfekcyjnej pani domu". Rok później rozwiodła się z aktorem. Małżeństwo doczekało się dwóch synów. Jeszcze w tym samym roku związała się z Radosławem Majdanem, którego poślubiła w 2016 roku. Cztery lata później na świat przyszedł ich syn - Henryk.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek i Majdan odnowią przysięgę małżeńską? Ich wersje się różnią

Henio Majdan rośnie jak na drożdżach. Zaliczył już pierwszą imprezę!

Trzyletni Henryk w tym roku musiał stawić czoła ważnemu zadaniu - stał się przedszkolakiem. Dumni rodzice relacjonowali każdą chwilę. Szybko okazało się, że maluch świetnie sobie poradził, a bardziej przerażony był jego tata. Najwyraźniej już zdążył zaprzyjaźnić się z jednym chłopców, ponieważ dostał zaproszenie na jego urodziny. W ten sposób wybrał się na swoją pierwszą imprezę w życiu, czym pochwalił się Radosław Majdan.

Pierwsza impreza Henia. Kolega z klasy obchodzi urodziny - napisał pod zdjęciami z Heniem na Instagramie.

Henio Majdan jak mały dżentelmen. Internauci pieją z zachwytu

Odstrzelony w eleganckie ciuszki Henryk pozował zadowolony z tatą i prezentem dla kolegi. Stylizacja obu panów była bardzo podobna. Zauroczeni trzylatkiem internauci zauważyli jednak, że Henio nie tylko jest ubrany podobnie do taty, ale również bardzo go przypomina. W dodatku wyrasta na ślicznego chłopca. Komplementom nie było końca. Niektórzy poczuli też żartobliwy klimat Majdana i śmiali się, życząc dumnemu tacie, żeby młody dżentelmen pojawił się po imprezie w domu o rozsądnej godzinie. Nie zabrakło jednak także czepliwych komentarzy. Jedna z internautek już po samym opakowaniu stwierdziła, że nie postarali się z prezentem. "Tacy bogaci, a taki słaby prezent" - napisała. Radosław Majdan zdecydował się odpowiedzieć w ironiczny sposób.

No co ty, w tej torbie są kluczyki do samochodu.

Inni nie szczędzili komplementów. "Kopia taty. Super, mały Henio rośnie tak szybko", "Co jak co, ale on jest tak słodki i śliczny chłopczyk, że mogłabym na niego patrzeć i patrzeć", "Uwielbiam Henia. Jest cudowny. Panie Radku jest Pan szczęściarzem." Więcej zdjęć syna Rozenek i Majdana znajdziecie w naszej galerii na górze strony.