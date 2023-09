Marina Łuczenko-Szczęsna razem z Wojciechem Szczęsnym i synem Liamem na co dzień mieszkają w Turynie, gdzie piłkarz gra we włoskim klubie Juventus. Znana para ma także willę w Hiszpanii i dom w Warszawie oraz Zakopanem. Od lat inwestują w nieruchomości. Piosenkarka od czasu do czasu pokazuje wnętrza licznych posiadłości na Instagramie. Nie ukrywa, że to przede wszystkim ona zajmuje się ich aranżacją i ma do tego smykałkę. Tym razem Marina zaprezentowała odmieniony taras, na którym panuje już jesienny klimat. Zadbała o każdy szczegół.

Zobacz wideo 25 lat na scenie Mariny. Jej nowa piosenka będzie hitem?

Marina Łuczenko-Szczęsna urządziła taras na jesień. Jest bardzo przytulnie

Patrząc na zdjęcia wnętrz Szczęsnych, możemy zauważyć, że lubią pomieszczenia urządzone w neutralnych odcieniach, bielach, beżach i szarościach. Stawiają na nowoczesność, ale można dostrzec inspirację stylem skandynawskim czy elementy w stylu boho. Więcej zdjęć wnętrz Mariny i Wojciecha Szczęsnych zobaczycie tutaj.

Teraz wokalistka pokazała na Instagramie zdjęcie tarasu. Wchodzi się na niego prosto z oszklonego salonu. Na tarasie znajduje się drewniana podłoga, czarno-biały dywan w paski i wiklinowe kosze z roślinami. Widzimy czarne stoliki, a nawet latarnię, która daje światło, gdy zapada mrok. Marina Łuczenko-Szczęsna zadbała o typowo jesienne ozdoby - dynie i wrzosy. Największą uwagę przyciąga palenisko. Nadaje niezwykłego klimatu. Na takim tarasie można wypoczywać nawet w jesienne wieczory. Internauci w komentarzach nie kryją zachwytu. "Jaki klimat", "Pięknie", "Przytulnie" - komentują.

Jakiś czas temu Marina pokazała kadr z kuchni, która robiła wrażenie. Na podłodze zostało położone drewno w jodełkę, a na suficie mogliśmy dostrzec lampę ze szklanymi, okrągłymi kloszami. Na środku kuchni znalazła się wolnostojąca wyspa z ciemnymi frontami. Blat natomiast został wykonany z jasnego marmuru. Na wyspie zwracał uwagę zlew ze złotym kranem. Ściany w korytarzu pokryła biała boazeria. Więcej zdjęć wnętrz Mariny i Wojciecha Szczęsnych znajdziecie w galerii na górze strony.