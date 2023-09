Klaudia Halejcio karierę w show-biznesie zawdzięcza popularnym produkcjom telewizyjnym m.in. w "Złotopolskim", "Pierwszej miłości" czy "Hotelu 52". Aktorka jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje kulisy codziennego życia. Celebrytka od kilku lat związana jest z przedsiębiorcą Oskarem Wojciechowskim, z którym doczekała się córki. Dziewczynka otrzymała na imię Nel. Dwa lata temu para przeprowadziła się do nowego domu. Rodzina mieszka w luksusowych warunkach, co jest szeroko komentowane w sieci.

Klaudia Halejcio pokazała bajeczny ogród. "Tu jest idealnie"

Dom, w którym mieszka Klaudia Halejcio wraz z partnerem i córką ma ponad 500 metrów kwadratowych. Posiadłość miała kosztować dziewięć milionów złotych. Jakiś czas temu aktorka w rozmowie z Plejadą wyznała, że wraz z ukochanym musieli wziąć kredyt na zakup wymarzonego lokum.

Wnętrzami z luksusowej willi aktorka chętnie dzieli się na Instagramie. Wygląda na to, że w środku wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, bowiem celebrytka postanowiła zabrać się za urządzanie ogrodu. Powierzchni do zagospodarowania jest całkiem sporo. Klaudia Halejcio nie robi tego sama. O pomoc zwróciła się do specjalistów.

Wszystko wskazuje na to, że pewne prace zostały już sfinalizowane. Ukończony został już m.in. "basenowy raj", o czym aktorka z wielką radością poinformowała w sieci. "Choć lato się kończy, nasz ogród jest w pełnym rozkwicie! Ostatnio skończyliśmy nasz basenowy raj, a teraz pracujemy nad resztą ogrodu. Jesteśmy właśnie w połowie projektu! Czy chcielibyście, żebym podzieliła się z wami naszymi dotychczasowymi osiągnięciami i stworzyła wirtualny tur? Dajcie znać w komentarzach! Jakie części ogrodu was najbardziej ciekawią?" - napisała. Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne reakcje. Internauci nie kryli zachwytu. "Masz dom moich marzeń", "Tu jest idealnie", "Coś pięknego" - czytamy w komentarzach. Więcej zdjęć z domu celebrytki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.