Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając mają razem dwóch synów - bliźniaków Roberta i Michała. Para rozstała się w 2011 roku. Aktorka walczy w sądzie z byłym partnerem, który ma nie płacić alimentów na dzieci. W marcu 2023 roku informowaliśmy, że zapadł pierwszy wyrok skazujący w jego sprawie. Był to wyrok w trybie nakazowym. "Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uznał oskarżonego Mikołaja Krawczyka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie z art. 209 § 1 k.k. skazał go i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30,00 zł (trzydziestu) złotych" - ujawniał nasz informator. Aktor miał zapłacić karę grzywny w wysokości sześciu tysięcy złotych i koszty na rzecz Skarbu Państwa. Strona pokrzywdzona wnosiła także o uregulowanie zaległości alimentacyjnej. Mikołaj Krawczyk miał jednak złożyć sprzeciw do wyroku. Teraz informator Plotka ujawnia, że rozpoczął się kolejny proces. Aktor miał założyć spółkę razem z obecną żoną, co pozwala mu na unikanie płacenia alimentów.

Mikołaj Krawczyk w ten sposób ma unikać płacenia alimentów

Jak donosi źródło Plotka, sąd odrzucił wnioski Krawczyka o umorzenie sprawy i właśnie rozpoczął się kolejny proces. "Rozpoczął się proces sądowy Mikołaja Krawczyka, który jest oskarżony o naruszenie przepisów z artykułu 209 § 1 Kodeksu Karnego. Sąd odrzucił wnioski Mikołaja dotyczące całkowitego lub warunkowego umorzenia sprawy" - dowiadujemy się.

Aktor ma uchylać się od obowiązku alimentacyjnego od wielu lat. Ponoć założył spółkę z żoną i stał się jej pracownikiem, dzięki czemu oficjalnie na jego konto mają wpływać mniejsze kwoty, niż zarabia w rzeczywistości. Na takie rozwiązanie mają godzić się jego pracodawcy, którzy wiedzą o zaległych alimentach. Więcej zdjęć Mikołaja Krawczyka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Krawczykowi zarzuca się unikanie płacenia alimentów na rzecz swoich dzieci przez wiele lat. Ta praktyka rozpoczęła się w momencie, gdy założył spółkę wraz z obecną żoną. Mikołaj stał się pracownikiem tej spółki i od tej pory podpisywał umowy z pracodawcami na dane spółki, a nie na własne. Wynagrodzenie za swoją pracę otrzymywał na konto spółki swojej żony, a sam oficjalnie zarabiał około 1000 zł miesięcznie jako pracownik tej spółki. Pomimo wiedzy pracodawców, takich jak teatry, telewizje, studia dubbingowe, czy organizatorzy koncertów, o jego zaległych alimentach (co potwierdzają zawiadomienia od komornika), nadal kontynuowali oni pracę z nim na podstawie umów zawartych na dane spółki - mówi informator Plotka.

Krawczyk i alimenty. Założył firmę z żoną KAPiF.pl / KAPiF.pl