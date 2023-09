Cleo od lat korzysta z doczepów. W takim stanie są jej naturalne włosy

Cleo zyskała szerszą sławę i rozpoznawalność za sprawą piosenki "My Słowianie", która w duecie z Donatanem zagwarantowała jej udział w Eurowizji w 2014 roku. Już wtedy publiczność mogła ją zobaczyć z wyrazistym makijażem oraz z perfekcyjnie ułożoną fryzurą w postaci wysoko upiętego kucyka. W bardziej codziennych stylizacjach piosenkarka pokazuje się rzadko. Zdarza się jednak, że od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym możemy ją zobaczyć w naturalnej odsłonie. Tak było i tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Cleo utrzymuje sylwetkę w dobrej kondycji? "Dużo koncertuję, to jest permanentne cardio!"

Cleo pokazała zdjęcie w rozpuszczonych włosach. To rzadki widok

Jakiś czas temu Cleo wybrała się do fryzjera. Wówczas została namówiona do skrócenia włosów. Efekt końcowy był naprawdę niezły, a sama celebrytka nie kryła zachwytu. "Zmiany, zmiany, zmiany. Dałam się namówić i naprawdę jest mi jakoś tak lżej. Te włosy odżyły, super. Cieszę się. Trochę inaczej, ale jest git" - opowiadała na InstaStories.

Wszystko wskazuje na to, że nowa fryzura bardzo przypadła jej do gustu. Na Instagramie celebrytki pojawiło się nowe zdjęcie. Cleo postanowiła wykorzystać piękną pogodę i wybrała się do lasu na grzyby. Relacją z wyjścia podzieliła się z fanami. Przy okazji mogliśmy zobaczyć ją w całkowicie naturalnej odsłonie. Celebrytka ma na sobie grafitowy dres, czapkę z daszkiem oraz rozpuszczone włosy.

Trzeba przyznać, że po diametralnym cięciu są one w bardzo dobrej kondycji. Do tego wokalistka postawiła na delikatny makijaż. Miała tylko lekko podkreślone oko. Takie wydanie w jej przypadku to rzadkość. Wygląda na to, że taka odsłona spodobała się fanom. W komentarzach pod postem posypały się same miłe słowa. "Ślicznie wyglądasz", "Cudna grzybiara z ciebie" - pisali internauci.

Cleo zdradziła, jak dba o włosy. "Nie tylko szampon i odżywka"

Cleo już jakiś czas temu wyjawiła, że jej charakterystyczny koński ogon jest częściowo doczepiany. W rozmowie z jednym z naszych reporterów celebrytka zdradziła, jak dba o swoje włosy, które dość często obciążone są pokaźną stylizacją. "Nie tylko szampon i odżywka, ale też peelingi i zdrowe odżywianie. To jest numer jeden. Zdrowe odżywianie pozwala nam wyhodować włosy na głowie. Do fryzjerów wpadam co miesiąc. Szczególnie skupiam się na koloryzacji, bo sama wolę się w to nie mieszać" - mówiła w rozmowie z nami. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.