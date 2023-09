W zasadzie od momentu poznania płci swojego dziecka przyszli rodzice zastanawiają się, jakie imię będzie najbardziej pasować do ich potomka. Nad taką decyzją z pewnością warto się zastanowić. Pod wpływem emocji można popełnić błąd, którego w późniejszym czasie będzie się żałować. Nie inaczej było w przypadku pewnej kanadyjskiej matki. W mediach społecznościowych postanowiła opowiedzieć o zamieszaniu z imieniem swojego dziecka.

Młoda mama żałuje, że nadała takie imię swojemu synowi

Katy Friesen, mama z Kanady, podzieliła się na TikToku swoimi wątpliwościami dotyczącymi imienia dla syna. Kobieta urodziła chłopca, kiedy miała 18 lat i nazwała go Carson James. "Teraz czuję, że moim innym dzieciom też muszę nadać takie niezbyt ładne imiona. To byłoby nie fair wobec syna, gdyby moje inne dzieci miały naprawdę fajne imiona, więc teraz moje wybory są ograniczone do tych przeciętnych" - wyznała na nagraniu. Katy zwraca uwagę, że chciałaby żyć w świecie, w którym taka zmiana byłaby społecznie akceptowalna. A wy przemyśleliście wcześniej jakie imię nadacie swojemu dziecku, czy ta decyzja okazała się równie pochopna?

Nie tylko Katy żałuje swojej decyzji. To samo spotkało Kylie Jenner

W 2022 roku jedna z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek Kylie Jenner urodziła syna. Imię drugiego dziecka Jennerki bez wątpienia odbiło się szerokim echem w sieci i stało się obiektem wielu memów oraz żartów internautów. Jak brzmiało? Travis Scott i Kylie nadali małemu chłopcu imię... Wolf. Celebrytka zaraz po urodzeniu żałowała tego wyboru. W programie "The Kardashians" wyznała, że działała pod wpływem hormonów i nie był to najlepszy okres na podejmowanie decyzji w tak kluczowej kwestii. Jakiś czas temu influencerka podzieliła się informacją, z której wynika, że zwierzęce imię chłopca to już przeszłość. "Dla waszej wiadomości - nasz syn nie nazywa się już Wolf. Po prostu naprawdę nie czuliśmy, że to do niego pasuje. Chciałam się tym podzielić, bo wciąż wszędzie widzę Wolfa" - napisała w relacji na Instagramie.

Kylie Jenner z synem Fot. @kyliejenner/ Instagram