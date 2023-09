To już kolejny sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia", programu, w którym eksperci łączą singli i stawiają ich na ślubnym kobiercu. Czas weryfikuje, czy zawarcie związku małżeńskiego było słuszną decyzją, czy nie. Program cieszy się sporą popularnością, mimo że większość dopasowanych par bardzo szybko się rozstała. Nowy sezon to również nowe grono eksperckie, które za priorytet obrało sobie poprawienie statystyk dotyczących związków. Jeszcze przed emisją zapewniano o lepszej selekcji uczestników, której domagali się bohaterowie z poprzednich części. Widzowie zdążyli już prześledzić losy jednej z dziewczyn, która dostała się do programu i nie są do końca przekonani, czy kobieta faktycznie przyszła odnaleźć miłość. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka pokazała filmik zza kulis

Widzowie odkryli, że nowa uczestniczka "ŚOPW" już wcześniej występowała w show TVN-u

Kornelia to bohaterka nowego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ekspertki sparowały kobiet z Markiem. Para świetnie się dogaduje. Jedyną przeszkodą, jaka może na razie sprawić kłopoty, to teściowa mężczyzny, która lubi wtrącać się w relacje swojego syna. Okazuje się, że Kornelia już wcześniej występowała w telewizji. Kilka lat temu wzięła udział w castingu do "Top Model". Dziewczyna nie przeszła do kolejnych etapów, ale po przejrzeniu jej profilu w mediach społecznościowych można zauważyć, że ma spore obycie przed kamerą i interesuje się mod. Przyszła do programu, żeby odnaleźć prawdziwą miłość, czy dać się poznać szerszej publiczności?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wiemy, co było w zgłoszeniach uczestników

Przed emisją nowych odcinków ekspertki podzieliły się tym, co w swoich zgłoszeniach piszą potencjalni uczestnicy i uczestniczki programu. "Na pewno żadna z nich nie pisze o urodzie. Piszą o takich rzeczach jak tolerancja, rozsądek, poczucie bezpieczeństwa, które ma wypływać z tego, że mężczyzna wie, czego chce w życiu, otwartości, komunikacji. Panowie wcale nie różnią się w swoich oczekiwaniach. Szukają kobiet pełnych ciepła. Nie było w tych opisach długowłosej blondynki i filigranowej brunetki. Chcieli, by była otwarta, empatyczna i rodzinna. Większość panów zaznaczała, że nie lubi tipsów oraz sztucznych rz瘰" - wyznała ekspertka. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Pani burmistrz skradła całe show. "Fryzura zrobiła furorę"

Kornelia ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' Fot. @kornelia.m/ Instagram