To była wielka tajemnica produkcji "Na Wspólnej". Dotychczas nikt nie informował, że Katarzyna Wajda, która w serialu TVN wciela się w Annę Kolendę, odchodzi z produkcji. Po tym jak ostatnio jej bohaterka pogodziła się z Kamilem (Kazimierz Mazur) i dała mu drugą szansę, wydawało się, że w ich życiu w końcu nastanie sielanka. Tymczasem na Playerze dostępne są już w przedpremierze odcinki z nadchodzącego tygodnia, w których dojdzie do tragedii.

Śmierć Kolendy w "Na Wspólnej"

Dopiero co kilka miesięcy temu z "Na Wspólnej" pożegnała się Małgorzata Socha, która grała ukochaną Kamila. Teraz przyszedł czas na odejście jego kochanki. Anna Kolenda w ostatnich latach należała do grona głównych bohaterów serialu TVN. Wiadomo, że w jednym z najbliższych odcinków Kolenda urodzi Hofferowi zdrową córeczkę. Jego szczęście nie potrwa jednak długo. Tuż po porodzie mężczyzna dowie się w 3692. odcinku "Na Wspólnej", że Anna umarła. Na razie przyczyny jej śmierci są niejasne.

"Podczas przyjęcia na oddział pacjentka czuła się dobrze. Wciąż nie wiemy, dlaczego doszło do zatrzymania krążenia. Na obecny moment oceniamy, że zgon nastąpił z przyczyn niezwiązanych z porodem. Natomiast prawdziwy powód zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok" - usłyszy Kamil od lekarki. Jak poradzi sobie z tą wiadomością i wychowaniem dziecka? I dlaczego Kolenda umarła? O tym dowiemy się najwcześniej za dwa tygodnie, bo w odcinkach z przyszłego tygodnia, które można już zobaczyć na Playerze, nie ma rozwiązania tej zagadki. Ze streszczeń tylko wynika, że po śmierci Ani, Kamil będzie zapewniał wszystkich, że razi sobie z tą tragedią, chociaż w momentach samotności, będzie pogrążał się w rozpaczy. Mężczyzna będzie mógł jednak liczyć na pomoc córki, Uli.

Historia się powtarza

To nie pierwszy raz kiedy Katarzyna Wajda wciela się w bohaterkę, która umiera niedługo po porodzie. Taka sytuacja spotkała ją też w serialu TVP1 "Stulecie Winnych". Tam wcielała się we Władysławę Winną, która w Wigilię w 1917 roku urodziła dziewczynkę i podrzuciła ją natychmiast pod drzwi klasztoru. Wracając do domu. została napadnięta przez Niemców i zastrzelona.

