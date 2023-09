Wszystko zaczęło się od pokazu Jeana Paula Gaultiera. To na nim zadebiutowała czteroletnia Thylane Blondeau. Sześć lat później dziewczyna wzięła udział w sesji do magazynu "Vogue". Na zdjęciach pozowała w krótkiej sukience, szpilkach i mocnym makijażu. Cały zamysł wywołał sporo kontrowersji, ale jednocześnie sprawił, że Thylane stała się najbardziej rozpoznawalną dziewczynką na świecie. Okrzyknięto ją wtedy najpiękniejszym dzieckiem, co otworzyło młodej modelce drzwi do wielkiej kariery. Jak wygląda obecnie? Więcej zdjęć Thylane Blondeau znajdziesz w galerii na górze strony.

Najpiękniejsze dziecko świata rozwija karierę w modelingu. Marki biją się o współpracę z nią

Thylane Blondeau ma obecnie 22 lata. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad siedem milionów osób. Dziewczyna współpracuje z największymi zagranicznymi markami m.in. z Dolce&Gabbana, Versace, L'Oreal czy Ralph Lauren. w 2018 roku została wybrana do grona 100 najpiękniejszych twarzy na świecie. Thylane jest niezwykle ambitna i nie zwalnia tempa. Jakiś czas temu postanowiła założyć swoją własną markę streetwear'owych ubrań, która prężnie się rozwija. Niedawno mogliśmy zobaczyć na jej profilu efekty pracy z marką Etam. Sesja w strojach kąpielowych zrobiła furorę.

Thylane Blondeau kilka lat temu przeszła poważną operację. O wszystkim opowiedziała fanom

W 2021 roku modelka przeżywała poważne problemy zdrowotne. Bardzo długo skarżyła się na problemy z żołądkiem. Lekarze nie byli w stanie określić, co dokładnie jej dolega. Thylane upierała się, by za wszelką cenę szukać przyczyny. O całej sytuacji opowiedziała w mediach społecznościowych. "Rok temu miałam pilną operację torbieli jajnika, która eksplodowała w moim żołądku. Trzy miesiące później znowu zaczął mnie boleć brzuch i na początku wszyscy myśleli, że to z powodu operacji. Cztery dni temu pojechałam na pogotowie, bo brzuch bolał mnie tak bardzo, że nie mogłam już tego znieść, ale powiedzieli mi, że wszystko jest w porządku i będę musiała zrobić kontrolę za dwa-trzy miesiące. Następnego dnia miałam wizytę u wspaniałego lekarza, który zauważył, że mam sześciocentymetrową cystę dotykającą jajnika. Godzinę później lekarz zadzwonił do mnie i poprosił, żebym pojechała prosto do szpitala na pilną operację". Modelce na szczęście udało się wrócić szybko do zdrowia. Niedawno opublikowała swoje zdjęcie, gdzie pozuje na okładce magazynu "L'Officiel".