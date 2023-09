Basista legendarnej grupy rockowej nie żyje. "Jesteśmy rozbici"

Paul Woseen nie żyje. 56-latek był basistą legendarnej grupy rockowej z Australii The Screaming Jets. Zespół opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym z niedowierzaniem przekazał druzgocące wieści. Członkowie The Screaming Jets wspólnie szykowało się do wydania nowego albumu, którego premiera zaplanowana jest jeszcze na październik.

REKLAMA

Zobacz wideo Za Krzysztofem Krawczykiem będziemy tęsknić wszyscy. Piosenki niektórych twórców nigdy się nie starzeją

Paul Woseen nie żyje. Basistę żegna zespół The Screaming Jets oraz zdruzgotani fani

"Ze złamanym sercem informujemy o śmierci naszego ukochanego brata Paula Woseena. Czujemy się rozbici w obliczu śmierci Paully'ego, był światłem w życiu nas wszystkich. Nasze serca są z jego rodziną. Prosimy o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie" - czytamy. W komentarzach na Instagramie czytamy głosy fanów, którzy nie mogą uwierzyć w śmierć muzyka. "Jestem wstrząśnięty. Niech spoczywa w spokoju. Jeden z najbardziej niedocenianych muzyków w Australii. Jestem myślami z wami wszystkimi", Kondolencje, chłopaki. Bardzo mi przykro to słyszeć", "Jest mi strasznie smutno po usłyszeniu tej wiadomości. Po prostu taki szok. Bardzo wam współczuje. Rodzinie Paula, jego współpracownikom, przyjaciołom i fanom. Taka wielka strata. Zniknął o wiele za szybko. Jestem za wami wszystkimi, całkowicie zdruzgotana..." - czytamy. Przyczyna śmierci basisty nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej.

Paul Woseen nie żyje. Był jednym z dwóch oryginalnych członków zespołu The Screaming Jets

Kapela wciąż ma plany wydawnicze i koncertowe, a nowy album zatytułowany "Professional Misconduct" ukaże się 6 października. Woseen był jednym z zaledwie dwóch oryginalnych członków zespołu, wraz z frontmanem Dave'em Gleesonem. Zespół The Screaming Jets powstał w Newcastle w 1989 roku, a jego trzy albumy dotarły do pierwszej piątki australijskiej listy przebojów ARIA. Są najbardziej znani ze swojego z rockowego przeboju "Better", który w 1991 roku osiągnął czwarte miejsce na krajowej liście przebojów. Paul Woseen rozpoczął również karierę solową - jego debiutancki album "Bombido" ukazał się w 2014 roku.