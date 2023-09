Widzowie pokochali Dorotę Szelągowską za jej wyszukany styl. Prezenterka od lat związana jest ze stacją TVN, w której prowadziła kilka programów z metamorfozami mieszkań. "Totalne remonty Szelągowskiej" i "Dorota was urządzi" przyciągnęły przed telewizory naprawdę sporą publiczność. Prezenterka na co dzień zajmuje się projektowaniem wnętrz i ma własne studio. Nic dziwnego, że jej prywatne mieszkanie zachwyca pod każdym względem. Na najnowszym filmie mogliśmy zobaczyć wyjątkowe ujęcia z salonu. Jak mieszka dziennikarka? Więcej zdjęć z wnętrz domu Szelągowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska chwali się nowym tatuażem

Dorota Szelągowska pokazuje salon. Trzy koty i duża kanapa. Spójrzcie, co znajduje się za nią

Na filmie możemy zobaczyć dziennikarkę, która sprząta swój salon po... trzech kotach. Zwierzaki zostawiły sporo sierści, co stało się okazją do nagrania wideo reklamującego odkurzacz i przy okazji pokazania salonu. Na rolce możemy zobaczyć stylowy, drewniany kredens, a także dużą, jasną kanapę. W rogu stoi wygodny fotel z przedłużonym miejscem na nogi. Nie brakuje również stylowych dodatków. Duże lampy, kwiaty, kosz z kocami i wazony. To, co jednak najbardziej przyciąga uwagę, to ogromny nadmorski pejzaż, który łączy się z kanapą, tworząc spójną całość. Wygląda to naprawdę dobrze.

Nie tylko salon wygląda świetnie. Łazienka to istny pałac

Jakiś czas temu projektantka pokazała również swoją łazienkę. "Moja ukochana łazienka. Podwójna umywalka równa się superkomfort, szczególnie w opcji poranków z dwójką dzieci" - napisała pod zdjęciem na Instagramie. Utrzymana w odcieniach ciemnej zieleni i złota sprawia wrażenie naprawdę luksusowej. W pomieszczeniu znajduje się prysznic i wanna. Nie znajdziecie tutaj typowych, łazienkowych kafelek. Zamiast tego mamy zielone ściany i marmurowe płytki. Całość uzupełniona jest stylowymi dodatkami. Nad umywalką możemy zobaczyć dwa okrągłe lustra, a na suficie wiszący, kryształowy żyrandol. Szelągowska zdecydowanie wie, jak zrobić "efekt wow". ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska w ogniu krytyki. Remont nie spodobał się właścicielce. "To był straszny policzek"