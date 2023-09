Skandal wokół prezentera TVP. Złożył pozew i domaga się przeprosin

Posypały się pozwy ze strony Michała Adamczyka. Pracownik TVP skierował prywatny akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi Baczyńskiemu z Onet.pl. Prezenter pozwał również całe wydawnictwo i byłą dziennikarkę TVP Info. "Działając w imieniu Michała Adamczyka, oświadczam, że w sądzie zostały złożone łącznie trzy pisma wszczynające postępowania przeciw portalowi Onet, autorowi artykułu w Onecie Mateuszowi Baczyńskiemu oraz Karolinie Pajączkowskiej. Ma to związek z działaniami zarówno Onetu, jak i Karoliny Pajączkowskiej, które pomawiają i naruszają dobra osobiste Michała Adamczyka" - cytował portal wPolityce.pl. Więcej zdjęć Michała Adamczyka znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Kalczyńska przyjęłaby posadę w PnŚ? Gorzkie słowa o TVP i Adamczyku. "Standardy są wyśrubowane"

Skandal wokół Michała Adamczyka. Onet ujawnił zarzuty wobec dziennikarza

Onet ujawnił, że ponad 20 lat temu Michał Adamczyk miał usłyszeć prokuratorskie zarzuty w sprawie brutalnego pobicia kobiety, która była jego kochanką. "Rzucił mnie na łóżko i przytrzymał ręce kolanami, tak że nie mogłam się ruszać. Usiadł mi na klatce i zaczął na mnie pluć. Kosmyki moich włosów owijał wokół palców i kolejno je wyrywał. Błagałam, żeby przestał" - mogliśmy przeczytać w materiale dziennikarza, który dotarł do zeznań pokrzywdzonej. Sąd miał uznać wtedy Adamczyka za winnego, jednak sprawę warunkowo umorzono. Prezenter odniósł się do ujawnionych informacji w wiadomości skierowanej do Onetu. Dziennikarz poinformował, że czyny opisane w artykule nie miały miejsca, a portal narusza jego sferę prywatną.

Michał Adamczyk wystosował kilka pism z oskarżeniami. Oberwało się dziennikarce TVP Info

Dziennikarz domaga się usunięcia "skutków naruszenia dóbr osobistych" i opublikowania przeprosin przez Onet. Pierwsze pismo jest prywatnym aktem oskarżenia dotyczącym zniesławienia. Zaskakujący jest również fakt, że pozwana została Karolina Pajączkowska, niegdyś pracownica TVP Info. Prezenterka wielokrotnie zabierała głos w sprawie Adamczyka, także w mediach społecznościowych. Jej wpisy sugerowały, że mogła być ofiarą mobbingu w TVP. Do wydarzeń również odniosła się koleżanka Adamczyka, Danuta Holecka. "To bardzo przykra sytuacja, ale ponieważ nie znam sprawy, proszę zwrócić się o komentarz do biura prasowego TVP" - powiedziała w wywiadzie z "Faktem". ZOBACZ TEŻ: Danuta Holecka rozbiła małżeństwo? Zaręczyła się po trzech tygodniach. "Byłam bardzo młoda"

Michał Adamczyk Fot. tvpinfo/ Youtube