Piotr Gąsowski był niedawno gościem w programie Małgorzaty Domagalik "Niech gadają". W formacie dozwolone są telefony od widzów, którzy mogą zadać pytanie znajdującemu się w studio rozmówcy. Tym razem doszło do dość nietypowej sytuacji. Do programu dodzwoniła się była hejterka, która w przeszłości adresowała do Gąsowskiego obraźliwe komentarze. Przyznała się do błędu i przeprosiła prezentera za skandaliczne zachowanie. Ten nie krył łez wzruszenia, całkowicie przebaczył widzce i skierował w jej stronę ciepłe słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska o hejcie za prowadzenie "Nasz nowy dom". Jak sobie z nim radzi?

Do programu z Piotrem Gąsowskim dodzwoniła się była hejterka. Prezenter się popłakał

Wzruszony sytuacją Piotr Gąsowski postanowił wrzucić fragment wywiadu z telefonem widzki na Instagram. "Dzwonię do pana z przeprosinami i chciałabym teraz, w tym programie, uderzyć się w pierś. (...) Panie Piotrze, uwielbiam pana i jeszcze raz bardzo serdecznie pana przepraszam za te słowa, które kiedyś w pana uderzyły. Nikt nie zasługuje na to, żeby komukolwiek życzyć śmierci i ja będę żyła z tym do końca życia. Tak się nie postępuje i ja będę szukać wybaczenia, bo źle mi się z tym po prostu żyje teraz na etapie, że sama otrzymuję hejt. Czuję to na swojej piersi" - przyznała się do winy widzka. Jej słowa poruszyły prezentera do tego stopnia, że z oczu poleciały mu łzy i wybaczył byłej hejterce. "Proszę pani, błagam, niech pani się teraz nie wini. Zdejmuję to z pani. Pani była innym człowiekiem, pani tego nie wiedziała. Pani jest wspaniała, że tu pani zadzwoniła. Jestem potwornie wzruszony, jestem zakochany w pani. Nie sztuka jest kogoś anonimowo zaatakować... Nawet teraz ryczę" - powiedział i podziękował za telefon.

Internauci komentują telefon byłej hejterki do Piotra Gąsowskiego

Obserwatorzy Gąsowskiego również nie kryli wzruszenia. W komentarzach czytamy słowa pochwały dla odwagi widzki i uznania dla prezentera. "Zawsze warto wierzyć w ludzi. Ogromny szacunek", "Nie jest łatwo przyznać się do błędu, brawo!", "Pan Piotr jest wspaniałym człowiekiem, ale tej pani również należą się brawa, piękne jest to, że przeszła wewnętrzną metamorfozę" - twierdzą internauci.