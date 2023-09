Edyta i Cezary Pazurowie są właścicielami dwóch posiadłości. Na Mazurach spędzają dłuższe wolne chwile, ale to w podwarszawskim domu mieszkają na co dzień. Edyta Pazura sama urządzała jego wnętrze. Wielokrotnie prezentuje je z dumą na Instagramie, co zawsze spotyka się z zainteresowaniem odbiorców, którzy komentują jej nietuzinkowy gust. Żona aktora w salonie postawiła na jasne, białe meble, z którym kontrastuje ciemniejsza podłoga. W pomieszczeniach nie brakuje elementów, które zdradzają niebywałą wyobraźnię absolwentki dziennikarstwa.

Edyta Pazura często pokazuje obserwatorom swój salon. Ma się czym chwalić

Pazura dość często zamieszcza w sieci materiały z domu. Żona Cezarego Pazury wielokrotnie udowadniała na swoich mediach społecznościowych, że ma znakomity gust w aranżacji wnętrz. Często prezentowała elegancko urządzoną kuchnię czy łazienkę. Jak wygląda jej salon? W centrum pomieszczenia znajduje się imponujący, duży, kwadratowy stół o pięknie rzeźbionych nogach. Jego blat jest utrzymany w tym samym odcieniu co podłoga, co harmonijnie współgra z resztą mebli. Jedna ze ścian obłożona została białą cegłą, która pełni funkcję miejsca na telewizor i regały z licznymi schowkami. Pod sprzętem elektronicznym znajduje się przestrzeń na różnego rodzaju ozdoby, które regularnie są zmieniane. Jeszcze w 2021 roku w tym miejscu było znacznie więcej zdjęć.

Edyta Pazura - salon Fot. Edyta Pazura / Instagram

Salon Edyty Pazury tworzą detale. Spójrzcie na geometryczną lampę

Wokół stołu znajdują się kanapy w szaro-białe pasy, które stanowią główne miejsce do siedzenia w domu Pazurów. Nie zabrakło także eleganckiego, rzeźbionego krzesła w pobliżu kominka. Jednak najbardziej imponujący element to wisząca lampa z artystycznym kloszem, która zdobi sufit. Jej unikalny kształt przyciąga uwagę i doskonale komponuje się z całą aranżacją. Nam przypomina kapelusz, którego nie powstydziłaby się sama Beyoncé. Ta nowoczesna lampa o geometrycznym stylu z pewnością nie należy do najtańszych. Więcej zdjęć salonu Pazurów zobaczycie w naszej galerii u góry strony.