Event marki Yves Saint Laurent sprzyjał rozmowom z gwiazdami. Jedną z zaproszonych sław była Reni Jusis, czyli autorka kultowego utworu "Kiedyś cię znajdę", który kilka tygodni temu zyskał drugie życie w wyniku remiksu Tribbsa. Fani wokalistki przypomnieli sobie o tym hicie, a my postanowiliśmy zadać w związku z nim pytanie autorce pierwotnej wersji utworu. Jej reakcja jest ikoniczna.

Zobacz wideo Reni Jusis nagrała hit "Kiedyś cię znajdę". Tak reaguje na pytanie, czy już znalazła

Reni Jusis nie spodziewała się pytania o przesłanie "Kiedyś cię znajdę". Dosłownie uciekła

Przed artystką trasa koncertowa. Rozpocznie się ona w listopadzie. "Jest to jubileusz 20-lecia mojej bardzo ważnej płyty "Trans Misja", z której pochodzi "Kiedyś cię znajdę". Na trasie chcemy wykonać wyłącznie tę płytę i sprawdzić, jak ona brzmi po tych 20 latach" - wyznała w rozmowie z Karoliną Sobocińską Reni Jusis. Reporterka zapytała artystkę o wspomniany utwór. Czy Reni Jusis znalazła już tę osobę, o której wspomina w hicie? Reakcja wokalistki była dość nietypowa. Szybko ucięła wątek ze względu na rozpoczynające się wydarzenie. "Widzę, że się właśnie rozpoczął event. Zejdźmy" - oznajmiła zaskoczona Jusis, kończąc rozmowę.

Reni Jusis zaczęła współpracować z Tribbsem. Jest zachwycona

Odświeżona wersja "Kiedyś cię znajdę" bije rekordy wyświetleń. Co na temat współpracy z Tribbsem ma do powiedzenia Reni Jusis? Wokalistka postanowiła krótko podsumować tę kolaborację. "Tribbs jest fantastycznym producentem, którego obserwuję od lat i bardzo się cieszę, że zechciał wziąć na warsztat mój kawałek. Bardzo podoba mi się ten efekt" - wyznała gwiazda. Remiks zamieszczony na YouTubie wkrótce osiągnie milion odsłon. Jak komentują ten utwór użytkownicy serwisu? "Przeczuwam, że ten utwór niedługo będzie latał po stacjach radiowych, klubach", "Po raz kolejny nie zawiodłam się na Tribbsie. Remiks sztos, a wykonanie i teledysk to petarda! Uwielbiam takie klimaty, wielki i ogromny szacun, oby więcej takich kawałków, które dają drugie życie takim utworom", "Świetny kawałek, świetny teledysk! Cieszę się, że zobaczyłem Reni w klipie" - czytamy. Zdjęcia Reni Jusis znajdziecie w galerii na górze strony.