Więcej niż o osiągnięciach zawodowych Królikowskiego mówi się o jego życiu prywatnym. Odejdziemy na chwilę od tej sfery ze względu na to, że aktor otrzymał angaż w kolejnej produkcji. Dla fanów serialu "Święty", który był emitowany w TV4, jest dobra wiadomość - format wraca w nowej odsłonie, tym razem jako "Uroczysko". W obsadzie pojawił się Antoni Królikowski. Co o jego udziale mówi nasz informator?

Antoni Królikowski w serialu z elementami komedii i paradokumentu. "Od razu wziął tę rolę"

Opowieść dotycząca życia społeczności z podwrocławskiego Uroczyska zgromadziła wielu fanów. Nie tylko przez wątek licznych intryg, ale i przez obsadę aktorską. W poprzednim sezonie produkcji mogliśmy zobaczyć między innymi Michała Milowicza, Tomasza Oświecińskiego czy nawet Krzysztofa Ibisza. Do nowej odsłony serialu dołączył Antoni Królikowski, czego dowiadujemy się od naszego informatora. "Antek kiedyś przyjmował ambitniejsze projekty. Ale teraz nie wybrzydza i jak pojawiła się tu rola, to ją od razu wziął" - mówi nasze źródło. Kto wie, może udział Królikowskiego w serialu przyniesie większy rozgłos tej produkcji? Ze względu na to, że aktor jest bohaterem wielu skandali, przez pewien czas na pewno ciężko mu było w sferze zawodowej. Wciąż głośno o jego potyczkach z byłą partnerką. O ostatnim konflikcie Królikowskiego z Joanną Opozdą pisaliśmy tutaj.

Ekspertka ds.PR-u komentuje sytuację zawodową Królikowskiego

Była partnerka aktora niedawno wyznała, że ma wgląd do jego umów. Przyszłe projekty Królikowskiego mają mu zagwarantować spory dochód. Opozda poruszyła ten wątek na Instagramie ze względu na spór o alimenty, który trwa od dłuższego czasu. Zapytaliśmy się ekspertkę ds. PR-u, Martę Rodzik, o to, jak ta sytuacja może wpłynąć na karierę Królikowskiego. "Alimenty to nie prezenty i w tym przypadku ojciec dziecka powinien o tym pamiętać - to jeden z obowiązków. PR-owo do tej pory nie miało to wpływu na dalszą karierę pana Antoniego Królikowskiego. Dodatkowo sprawą niepłacenia alimentów może zająć się prokuratura" - dowiadujemy się. Zdjęcia Antoniego Królikowskiego znajdziecie w galerii na górze strony.