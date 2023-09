Wystartowała nowa kampania społeczna Unii Metropolii Polskich. Profrekwencyjna akcja ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do wzięcia udziału w wyborach. Odbywa się pod hasłem "Nie śpij, bo cię przegłosują". Wydarzenie odbyło się 15 września w Warszawie. Znane osobistości wypowiedziały się na temat nadchodzących wyborów na miesiąc przed nimi. Na konferencji wystąpili przedstawiciele i przedstawicielki miast oraz organizacji pozarządowych.

Ruszyła akcja "Nie śpij, bo cię przegłosują". Małgorzata Rozenek zabrała głos

Wśród mówców podczas akcji "Nie śpij, bo cię przegłosują" pojawiła się również Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka od jakiegoś czas regularnie pokazuje, że tematy polityczne nie są jej obce. Postanowiła zachęcić obywateli do pójścia na wybory. Wypowiadała się z perspektywy matki i kobiety. Na profilu na Instagramie opublikowała swoją wypowiedź. Wstawiła również zdjęcie zegara, który został postawiony w Warszawie, aby odliczać czas do wyborów.

"15 października pójdę głosować, bo jestem matką i troszczę się o przyszłość moich dzieci. Chcę, żeby żyły w kraju, który jest inkluzywny. Pójdę głosować, bo jestem kobietą i chcę mieć wpływ na to, co dzieje się z moimi pieniędzmi, które odprowadziłam w podatkach. 15 października pójdę głosować, bo chcę mieć poczucie sprawczości, poczucie, że poszłam oddać ważny głos i mam wpływ na to, co dzieje się z tym krajem" - napisała na relacji na Instagramie. Podkreśliła, że każdy głos się liczy. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie jest to pierwszy razy, gdy Rozenek udziela się w polityce

Od dawna Małgorzata Rozenek angażuje się w życie polityczne. Szczególnie głośno było o jej wypowiedziach na temat stygmatyzacji in vitro. Jakiś czas temu wyznała, że kobiety w Polsce żyją w bardzo nieprzyjaznym środowisku. "My musimy żyć w kraju, w którym kobieta nie boi się rodzić dzieci, zachodzić w ciążę. Teraz, po raz pierwszy od II wojny światowej, mamy dramatycznie niski indeks urodzeń. Dlaczego? Bo Polki boją się zachodzić w ciążę i to nie tylko chodzi o finansowanie in vitro, chodzi o to, żeby państwo stało się bardziej przyjazne i bardziej otwarte dla kobiet" - powiedziała na panelu dyskusyjnym podczas Campus Polska Przyszłości. ZOBACZ TEŻ: Rozenek relacjonuje, jak z przedszkolem radzą sobie Henio i... Radzio. "Nawet apetyt mu wrócił"