Znany duet po raz pierwszy odnowił przysięgę małżeńską w 2018 roku. Żona jurora "Twoja twarz brzmi znajomo" przyznała się w mediach do tego, że zamierza z mężem regularnie stawać na ślubnym kobiercu co pięć lat. Trzecie ślubowanie miłości miało miejsce po 10 latach od ślubu pary.

Janowscy ponownie ślubowali sobie miłość. Mają z tym pewną tradycję

"Planujemy odnowić przysięgę małżeńską i, mówiąc żartobliwie, myśmy się "odnawiali" zanim to jeszcze było modne. Niedawno czytałam, że wszyscy się "odnawiają", a my zrobiliśmy to już pięć lat temu" - mówiła żona prezentera w wywiadzie z Plejadą. Ostatnie odnowienie przysięgi para zaplanowała w kościele w Lasku Bielańskim. Janowska założyła z tej okazji biały komplet z charakterystycznymi frędzlami, zaś jej mąż postawił na granatowy garnitur. Wspomniany kościół nie był przypadkowym wyborem. Posługę kapłańską sprawuje w nim bowiem ksiądz, którego zakochani darzą wielką sympatią.

To jest nasz kościół i nasz ksiądz, u niego to zawsze wygląda inaczej niż gdzieś indziej, ponieważ to jest wyjątkowy człowiek. To jest bardziej spotkanie i rozmowa niż modlitwa, ale my to lubimy, bo kochamy ks. Wojtka. Potem będą trzy dni, podczas których będziemy świętować - wyznała Janowska.

Parze gratulują w mediach fani Janowskiego. Najnowszy post z ukochaną prezenter podpisał następująco: "Ale miło. Monika i ja serdecznie dziękujemy za gratulacje i piękne życzenia. Jest pięknie z wami". Zakochani nie mogą narzekać na brak wsparcia od internautów. "Jesteście piękni, kochani i wspaniali. Bądźcie szczęśliwi" - czytamy na Instagramie.

Robert Janowski ma za sobą dwa małżeństwa, ale to z Moniką postanowił związać się na zawsze

Po raz pierwszy prezenter stanął na ślubnym kobiercu z Katarzyną Kalicińską-Goczał, zaś po raz drugi z Katarzyną Duńską. O początkach związku z trzecią żoną, Moniką Janowską, juror "Twoja twarz brzmi znajomo" mówił następująco w rozmowie z magazynem "Viva!": "Nie jestem odyńcem samotnikiem. Nie umiem więc żyć w pojedynkę. Ale miałem za sobą dwa nieudane małżeństwa, więc nie rzucałem się na oślep w czyjeś ramiona. Byłem mężczyzną po przejściach i spotkałem kobietę z przeszłością". Dziś widzimy, że parze świetnie się układa. Wspólne fotografie pary zobaczycie w galerii na górze strony.