Od dłuższego czasu Caroline Derpieński toczy zaciekłą walkę z Anetą Glam. Celebrytki naprzemiennie rzucają oskarżeniami w swoją stronę i zdecydowanie nie zapowiada się, żeby któraś z nich zakopała topór wojenny. Nie tak dawno "Żona Miami" pokazała zdjęcie, na którym widać Derpieński stojącą w tańszym sektorze podczas wyścigu Formuły 1, co miało być dowodem potwierdzającym domysły o tym, że "american girl" wcale nie ma żadnych pieniędzy. Teraz Glam wytoczyła jeszcze poważniejsze działo. Celebrytka zdradziła, gdzie dokładnie mieszka Caroline. Więcej zdjęć Anety Glam i Caroline Derpieński znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzuszczyńska i Skrzeczkowska ostro o Derpieński. "Biedna dziewczyna z Pcimia Dolnego"

Aneta Glam ujawnia prawdę o Caroline Derpieński?

Gwiazda "Żon Miami" postanowiła ponownie zabrać głos w sprawie Derpieński. Nie tylko określiła kobietę "mitomanką", ale także zagroziła adwokatem. "Na razie jest to zabawne, ale jak posuniesz się za daleko, to ja i mój partner naślemy na ciebie adwokata za bezczeszczenie naszego, jako pary, ikonicznego wizerunku. On zmiażdży cię jak peta kowbojskim butem i już się nigdy nie pozbierasz. Wtedy nawet na tę piwnicę, w której mieszkasz 50 km od Miami, nie będzie cię stać" - napisała w relacji na Instagramie. Później zasugerowała Derpieński, że jest już za stara na modeling i powinna przejść na emeryturę, po czym nazwała ją "wybrykiem internetowych mediów socjalnych" i zwróciła uwagę, że psuje wizerunek "młodym, pięknym Polkom". Caroline bardzo szybko odniosła się do nowych oskarżeń.

Derpieński odbija piłeczkę Anety Glam. "Śmieszna, sfrustrowana kobieta"

Do Caroline bardzo szybko dotarły nowe wyzwiska Anety Glam. W jednej z relacji odniosła się do oskarżeń "Żony Miami". "Śmieszna, sfrustrowana kobieta. Za każdym razem pierwsza mnie atakujesz, wyzywasz od g***a, piszesz bzdury! Nie masz co robić? To znajdź pracę, jakieś hobby oraz inną ofiarę, jak sprawia ci to przyjemność. Nie zamierzam wypowiadać się już na temat tej pani, bo ona za każdym razem sama siebie wyjaśnia oraz przede wszystkim chce wykorzystać moje zasięgi w karygodny sposób" - mogliśmy przeczytać na profilu Derpieński. Gdzie leży prawda, tego nie wie nikt. Czy po zapewnieniach Caroline odpuści i zakończy wojnę z Anetą Glam?

Aneta Glam o Caroline Derpieński Fot. @anetaglam/ Instagram