Ekspert ocenia. Książę Harry to "upadająca gwiazda" rodziny królewskiej? [PLOTEK EXCLUSIVE]

Książę Harry już od dłuższego czasu nie jest zbyt mile widziany podczas spotkań i wystąpień publicznych rodziny królewskiej. Pojawia się tylko na najważniejszych uroczystościach, dodatkowo zwykle całkowicie sam. Dr Janusz Sibora w rozmowie z nami ocenił, jak obecnie wyglądają jego relacje z rodziną oraz Brytyjczykami. Widać, że znacznie się ochłodziły.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego? [SONDA]

Książę Harry jest wykluczany przez rodzinę królewską

Książę Harry i Meghan Markle już kilka lat temu podjęli decyzję o odejściu z rodziny królewskiej. Jak się dowiedzieliśmy z dokumentu na Netfliksie, była księżna nie czuła się wspierana przez rodzinę królewską i narzekała na brak szacunku z jej strony. Dr Janusz Skibora uważa, że ich wyprowadzka do Stanów Zjednoczonych i rezygnacja z pełnienia obowiązków na dworze bardzo odbiła się na relacjach z royalsami. Cały czas są przez nich wykluczani.

Ta część rodziny królewskiej, która wyleciała do Ameryki z oficjalnego, państwowego i ceremonialnego punktu widzenia jest mało istotna w tej chwili. Sami się zrzekli tych obowiązków, a później rodzina zrezygnowała z nich. Jak wiemy, jego udział w pogrzebie królowej był raczej bardziej symboliczny. Jego rola była również zredukowana podczas koronacji - mówił dr Janusz Skibora w rozmowie z Plotkiem.

Ekspert zauważa, że żaden z gestów rodziny królewskiej nie są przypadkowe. Chociażby księżniczka Anna zasłaniała go czerwonym piórem podczas koronacji króla Karola III, tak aby nie był dobrze uchwycony na kamerach. "Księżniczka Anna zasłoniła go nawet pióropuszem, co pokazuje ich stosunek wobec niego i jego książki. Myślę, że to ona mu raczej w dużej mierze zaszkodziła, niż sam styl bycia. Myślę, że to czerwone piórko księżniczki Anny jednak odegrało swoją rolę. Kamery były tak ustawione po wielokrotnych próbach, jak do spektaklu w operze, bo tacy ludzie się tym zajmują i każde ujęcie było przemyślane. Nie było tutaj przypadku" - dodał.

Jak zmienił się książę Harry na przestrzeni ostatnich lat?

Dr Janusz Skibora uważa, że wydarzenia ostatnich lat bardzo wpłynęły na księcia Harry'ego. Wojsko było ważnym elementem jego życia i chciał mieć prawo do noszenia munduru, co niestety zostało mu odebrane. Nawet podczas pogrzebu królowej Elżbiety zaprezentował się w zwykłym garniturze. W przeszłości to właśnie babcia wręczała mu odznaczenia.

Myślę, że Harry ma ten dylemat znalezienia sobie miejsca na następne 40 lat. Nie wiemy, ile w nagłówkach o perypetiach w rodzinie Meghan jest autentycznych doniesień. On chciał odzyskać prawo do noszenia munduru i występowania w sytuacjach oficjalnych. Bardzo mu na tym zależało i dla rodziny królewskiej jest to ważniejsze, niż cokolwiek innego. Dostawał tytuły od jeszcze wtedy żyjącej babci i jakoś to zaprzepaścił. Nie znamy wszystkich okoliczności odejścia z wojska, a to, co on opisał w książce, wywołało spore oburzenie. Może nigdy się nie dowiemy, co tam zaważyło, ale to, co napisał było dementowane przez wojsko - zauważa dr Janusz Skibora.

Niestety, aktualny styl życia księcia Harry'ego może spowodować, że utraci na rozpoznawalności i prestiżu. Nie pojawia się już oficjalnie u boku pozostałych członków rodziny królewskiej i raczej nie zanosi się na zmiany w tej kwestii. "My nie znamy księcia Harry'ego w środku. Dla mnie jeśli chodzi o pozycję w rodzinie królewskiej i pełnienia funkcji reprezentacyjnej, to on nie jest tego częścią. On jest osobą prywatną i można tu mówić tylko o więzach krwi. On pewnie wewnętrznie jest sfrustrowany tym, co mu odebrano. On będzie żyć trochę w zapomnieniu, tak jak się to robi w tamtej części Stanów Zjednoczonych. Żyje się na pokaz, wydaje się na przyjęcia, wszyscy się uśmiechają, ale to gwiazda, która blaknie. A gwiazda królowej nigdy nie gasła. Gwiazda Camilli i Kate rośnie, a oni są na bocznym torze". Zdjęcia księcia Harry'ego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.