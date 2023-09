Joanna Opozda ujawniła, że jej jeszcze mąż Antoni Królikowski znalazł kolejny sposób, aby wymigać się od płacenia alimentów na syna. Aktor miał nawiązać umowę z obecną partnerką Izabelą, na mocy której to właśnie na jej konto trafiają jego wynagrodzenia. W takiej sytuacji komornik nie ma możliwości pobrania należności z konta i przekazania ich na rzecz Vincenta Królikowskiego. Zapytaliśmy rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej, co może się stać w takiej sytuacji.

Rzecznik komentuje sytuację Antoniego Królikowskiego

Antoni Królikowski już od jakiegoś czasu przechodzi kolejne kryzysy wizerunkowe. Jego jeszcze żona Joanna Opozda otwarcie mówi o tym, że od miesięcy nie widział syna, a dodatkowo znajduje kolejne sposoby, aby nie płacić alimentów. Jej zdaniem aktor zarabia dość imponujące kwoty, które w ciągu trzech tygodni mogą sięgać nawet 300 tysięcy złotych. Mimo to miał przelać część swoich pieniędzy na zagraniczne konto bankowe, a także zadbać o to, aby kolejne wynagrodzenia wpływały do jego partnerki Izabeli. W ten sposób ma unikać zajmowania pieniędzy na rzecz Vincenta. Rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej w rozmowie z Plotkiem stwierdził, że nikt nie będzie z nim postępować w wyjątkowy sposób i niebawem komornicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby zadbać o dobro dziecka. Ponadto, jeśli faktycznie Królikowski zataił dochody, mógł popełnić przestępstwo.

Komornik sądowy niezależnie od tego, kto jest dłużnikiem, zawsze postępuje tak samo, mając na uwadze, że najważniejsze jest dobro dziecka. Komornik może zająć tylko to, co formalnie stanowi własność dłużnika, czyli należące do niego ruchomości (np. samochód), czy przysługujące mu wynagrodzenie. Jeżeli jednak dłużnik usuwa, ukrywa, zbywa lub darowuje swój majątek po to, żeby nie zapłacić swojemu wierzycielowi - popełnia przestępstwo określone w art. 300 kodeksu karnego - mówił Przemysław Małecki Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w rozmowie z Plotkiem.

Antoni Królikowski na ten moment nie odniósł się do sprawy. Pojawiło się jednak oświadczenia teatru Tu i Teraz, z którego dowiadujemy się, że na ten moment nie wypłacili mu żadnego wynagrodzenia. Jednocześnie zaznaczają, że odnoszą się z dużym szacunkiem do Joanny Opozdy i nie będą uczestniczyć w zatajaniu dochodów.