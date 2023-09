Nie trzeba było wiele, żeby znów zrobiło się głośno o Antonim Królikowskim. Joanna Opozda ujawniła, że jej jeszcze mąż wciąż miga się od obowiązku alimentacyjnego na syna Vincenta. Królikowski miał nawiązać umowę z obecną partnerką Izabelą, na mocy której to ona jako jego agentka przejmuje całe wynagrodzenie. Oznacza to, że komornik nie może ściągnąć należności z jego konta. Ekspertka od PR-u w rozmowie z Plotkiem oceniła, jak kolejna afera może wpłynąć na jego wizerunek i propozycje pracy.

Ekspertka od PR-u ocenia sytuację zawodową Antoniego Królikowskiego

Joanna Opozda w relacji opublikowanej na InstaStories wprost wyznała, że ma wgląd do umów Antoniego Królikowskiego i wie, że dwie nowe role zagwarantują mu spory przypływ gotówki. Pieniądze nie trafią jednak na jego konto, a co za tym idzie, komornik nie będzie mógł ich przejąć na rzecz jego syna Vincenta. Jest to kolejna afera medialna z jego udziałem. Postanowiliśmy więc zapytać ekspertkę od PR-u Martę Rodzik, czy wpłynie to na jego dalszą karierę.

Alimenty to nie prezenty i w tym przypadku ojciec dziecka powinien o tym pamiętać - to jeden z obowiązków. PR-owo do tej pory nie miało to wpływu na dalszą karierę pana Antoniego Królikowskiego. Dodatkowo sprawą niepłacenia alimentów może zająć się prokuratura - stwierdziła Marta Rodzik w rozmowie z Plotkiem.

Joanna Opozda uderza w Antoniego Królikowskiego

Joanna Opozda jest zażenowana zachowaniem byłego partnera. Jej zdaniem, Antoni Królikowski próbuje ukryć dochody, żeby nie musieć utrzymywać syna. Ma zamiar wziąć sprawy w swoje ręce i nie pozwoli dalej krzywdzić Vincenta. "Wiadomo, że jeżeli ktoś idzie do pracy i prosi o to, żeby pieniądze nie przychodziły na jego konto, tylko na konto kochanki, to chce ukryć swoje dochody (...). Alimenty to nie prezenty i nie pozwolę na to, aby mój syn był okradany przez dwójkę ludzi, którzy już i tak wyrządzili mnie i mojemu dziecku ogromną krzywdę" - mówiła Joanna Opozda na InstaStories. Poprosiliśmy Antoniego Królikowskiego o komentarz w tej sprawie. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Zdjęcia Antoniego Królikowskiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.