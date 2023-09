Sylwia Bomba zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Celebrytka od miesięcy relacjonowała budowę nowego domu dla siebie i córki, który od zawsze był jednym z jej największych marzeń. Po drodze nie obyło się bez komplikacji. "Słuchajcie, ja nie wiedziałam, że żeby wykończyć dom, to trzeba te wszystkie kleje, panele, zlewy, płytki, listwy, gresy, podwieszenia, kibelki, ceramikę… Matko boska, czy tylko ja tak ciężko to znoszę?" - żaliła się na Instagramie. Na szczęście drobne problemy udało się pokonać i od niedawna Bomba mieszka już w nowym domu. Właśnie pokazała, jak wygląda salon.

Sylwia Bomba pokazała salon. Zdradziła, co dalej z programem "Gogglebox. Przed telewizorem"

Rok temu Sylwia Bomba podzieliła się z fanami wizualizacją salonu, który zaprojektowała do nowego domu. Pomieszczenie było wtedy w stanie surowym. Zgodnie z planami wnętrze miało być pokryte jasnym drewnem, a kolorystyka utrzymana w odcieniach beżu i szarości. Centralną częścią salonu miała być kanapa z dużą liczbą poduszek, a na jednej ze ścian miał znajdować się sporej wielkości ozdobny element. Celebrytka niedawno wprowadziła się do nowego domu i salon jest już gotowy. Czy udało się jej zrealizować zamierzenia?

Wygląda na to, że wyszło nawet lepiej niż w pierwotnych planach. Sylwia Bomba zdradziła, że w jej domu nagrywane są nowe odcinki programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Celebrytka na InstaStories pokazała też fragment salonu. Bomba zdecydowała się na białe ściany i ozdobną tapetę, która przedstawia grecką rzeźbę, na jednej ze ścian. Centralnym miejscem pomieszczenia jest spory telewizor, więc to idealne studio nagrań do nowego sezonu show TTV. Jak wam się podoba?

Sylwia Bomba pokazała salon fot. instagram.com/sylwiabomba

Sylwia Bomba pokazała garderobę. "Nadeszła wiekopomna chwila"

Sylwia Bomba jeszcze przed wakacjami zdradziła, jak będzie wyglądać jej garderoba. Była w trakcie przeprowadzki i relacjonowała inauguracyjne wniesienie pierwszych szpilek do pomieszczenia. "Nadeszła wiekopomna chwila" napisała na Instagramie. W pomieszczeniu zdecydowała się na jasne meble i spore lustra. Garderoba celebrytki ma też duże okna, więc z pewnością będzie w niej dużo światła. Jak wygląda? Zdjęcia zajdziecie tutaj.