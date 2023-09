Weronika Sowa i Karol Wiśniewski są parą influencerów, którzy aktywnie działają w sieci i co rusz raczą fanów nowymi treściami. Na początku roku narzeczeni przekazali, że spodziewają się narodzin pierwszego dziecka. Maja przyszła na świat 23 czerwca i na dobre skradła serca młodych rodziców. Mimo że od porodu nie minęły jeszcze nawet dwa miesiące, to para nie zamierza zwalniać tempa. Obydwoje aktywnie działają zawodowo. Ostatnimi czasy postanowili jednak trochę odpocząć. W tym celu całą rodziną wybrali się na wakacje za granicę.

Zobacz wideo Wersow o przerabianiu zdjęć i pracy. "Ktoś do mnie napisał w nocy..."

Wersow i Friz polecieli z małym dzieckiem na wakacje. Kadrami chwalą się w sieci

Tym razem Wersow i Friz wraz z córką wybrali się do słonecznej Grecji. Świeżo upieczeni rodzicie prężnie działają w mediach społecznościowych i na bieżąco zdają fanom relację z wyjazdu. Ostatnio influencerka opublikowała kadr z maluchem. Wersow ubrana w letnią sukienkę stoi nad basenem, a na rękach trzyma Maję. W tle możemy zobaczyć piękny zachód słońca.

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Nie da się ukryć, że mała Maja całkowicie skradła uwagę internautów. Fani nie szczędzili miłych słów. "Jakie śliczne dziewczyny" - napisała jedna z internautek. "Jaka słodziutka, nie mogę" - dodała kolejna. "Rośnie jak na drożdżach" - stwierdziła następna.

Wersow i Friz wypoczywają w basenie. Fani zaniepokojeni dopytują: A gdzie Maja?

Na tym jednak nie koniec wakacyjnych relacji. Wersow udostępniła również krótkie nagranie na TikToku. Tym razem u jej boku zamiast córki, pojawił się narzeczony. Zakochani podzieli się wspólnymi chwilami prosto znad basenu. Oboje są w strojach kąpielowych i taplają się w wodzie. Przy okazji nie szczędzą sobie czułości. "Rodzice na wakacjach" - napisała. Internauci i tym razem nie zawiedli. Raptownie chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Jedni komplementowali świeżo upieczonych rodziców. Z kolei druga grupa zaczęła się zastanawiać, co w tym czasie robi ich pociecha. "A gdzie Maja?", "Co z małą?" - pisali. "Maja pewnie z opiekunką" - stwierdził jeden z internautów. Więcej zdjęć influencerów znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.