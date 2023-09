Dan Bilzerian znany jest przede wszystkim ze swojego stylu życia. Jest spadkobiercą niemałego majątku. Utrzymywał, że fortuny dorobił się, grając w pokera i nie ukrywa, że jest hazardzistą. Celebryta chwali się w mediach społecznościowych pieniędzmi i nie stroni od przepychu. Najczęściej na jego profilu na Instagramie pojawiają się kobiety. Bilzerian nie ukrywa, że miał ich już w swoim życiu naprawdę sporo. Piękne panie pozują obok niego, jego drogich samochodów i willi. W ostatnim wywiadzie, który znalazł się na polskim kanale "Dla pieniędzy", udzielił dosyć szczerych odpowiedzi na pytania dotyczące jego życia osobistego. Co konkretnie wyznał influencer? Więcej zdjęć z wywiadu znajdziesz w galerii na górze strony.

Dan Bilzerian opowiedział o swoich relacjach z kobietami. Te szczegóły mogą zszokować

Rozmowa trwała ponad 20 minut. Bilzerian nie czuł żadnego skrępowania i podał nawet, z iloma kobietami dziennie potrafił się spotykać. "Myślę, że nie ma wielu ludzi na świecie, którzy robili to z tak wielką liczbą tak pięknych kobiet. Zapewne są faceci, którzy biją mnie w liczbie dziewczyn, ale jeśli chodzi o takie naprawdę piękne, to myślę, że nie znajdziesz wielu, którzy pobili mój wynik. Kiedy się na tym naprawdę skupiałem, codziennie robiłem to z przynajmniej trzema dziewczynami" - wyznał influencer. Po zaskakującej odpowiedzi prowadzący rozmowę zapytał gościa o poziom testosteronu. "Wstrzykuję go, więc trochę oszukuję" - odpowiedział Dan.

Fani komentują wywiad polskiego dziennikarza z Danem Bilzerianem

Wywiad został opublikowany 13 września i ma już prawie 50 tys. wyświetleń. Pod filmem pojawiło się również sporo komentarzy. "Nie spodziewałam się, że ktoś z Polski jest w stanie nagrać z Danem wywiad. Gratulacje za samo namówienie go na rozmowę" - napisał jeden z internautów. Pojawiły się również mniej przychylne komentarze skierowane w stronę gościa. "Wszyscy w komentarzach pieją z zachwytu, czy tylko mnie ta 'osobowość' nie porwała i NIE zainspirowała? Koleś jest prymitywny. Raczej wszystko przyszło mu łatwo, sprawdźcie, kim jest jego ojciec. Żaden z niego przedsiębiorca, bardziej bawidamek" - napisał jeden z użytkowników. A wy widzieliście już wywiad z Danem?