Anna Lewandowska z całą pewnością należy do kobiet, które deklarują miłość do mody i wciąż zmieniających się trendów. Podczas jednej z ostatnich imprez pokazała się w czarnej stylizacji, która miała bardzo ciekawą formę. Mimo wyraźnych starań nie przypadła ona do gustu Karolinie Domaradzkiej. Kontrowersyjna stylistka zarzuciła żonie Roberta Lewandowskiego zbytnią zachowawczość i brak odwagi. Na poparcie swych słów pokazał wiadomości od wiernych fanów. Okazuje się, że podzielają oni jej zdanie.

Anna Lewandowska znów w ogniu krytyki. Zdaniem Karoliny Domaradzkiej nie wyglądała najlepiej

Karolina Domaradzka po raz kolejny wzięła na tapetę stylizację Anny Lewandowskiej. Popularna trenerka postawiła na czerń, którą ograła nowoczesnymi formami i kontrastami stylistycznymi. Kobieca sukienka zestawiona została z marynarką o męskim fasonie. Ciężkie kozaki przełamywała niewielka torebka. Niby wszystko było poprawne, lecz kontrowersyjna stylistka znowu wyraziła swoją krytykę.

Stylizacja Anny Lewandowskiej nie porywa. W konfrontacji z modą - zwyklaczek sprzed kilku sezonów, jakich pełno wieczorami w polskich restauracjach (...). Zauważcie, że tutaj nie odpięto paska naramiennego od torebki i on sobie tak zwisa. To jest szczegół, niuans. Modowo bardzo dużo mówi (śmiech). Te paski po to są odpinane, aby je po prostu usuwać w momencie, kiedy chcemy trzymać torebkę w ręce. Pasek naramienny jest po to, aby nosić torebkę na ramieniu i jeżeli tak zwisa, to nie wygląda to zbyt estetycznie. Zazwyczaj te paski powinno się po prostu w takich sytuacjach odpinać, także pamiętajcie o tym, że kiedy bierzecie torebkę do ręki, albo fotografujecie się na przykład z taką torebką do posta na Instagram, obojętnie gdzie, to ten pasek powinien być jednak odpięty - wyjawiła Karolina Domaradzka.

Annie Lewandowskiej dostało się głównie za torebkę. Stylistkę poparli jej instagramowi fani

Stylistka dla poparcia własnych słów opublikowała komentarze osób, które się z nią zgadzają. Najbardziej dostało się jednak torebce. Fakt jej noszenia okazał się zdaniem Domaradzkiej niedopuszczalny. Warto nadmienić, że to kultowy model domu mody Hermes. Kosztuje krocie i od dawna uznawany jest za symbol luksusu. Cena niektórych modeli wynosi nawet ponad 60 tys. złotych. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

U "Lewej" jest dużo własnych zahamowań. Tu żaden stylista nie pomoże.

I ta otwarta torebka. Widzę to często i nie rozumiem, o co tu chodzi.

"To jest taki trend, który narodził się chyba pod koniec lat 90., na początku 2000. roku. W ten sposób torebki Hermes nosiły Paris Hilton, Kate Moss, w taki nonszalancki sposób, torebki były otwarte, niby po to, żeby łatwiej dosięgnąć tego, co jest w środku" - wyjaśniła Domaradzka.

Anna Lewandowska Fot. instagram.com/@karolina_domaradzka