Sylwia Peretti z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie stronią od rozgłosu wokół własnej osoby Świadczyć o tym może, chociażby udział w kontrowersyjnych "Królowych życia" telewizji TTV. Peretti pokazała tam naprawdę wiele, a kamera w żaden sposób jej nie zawstydzała. Po śmiertelnym wypadku syna celebrytki jej życie uległo całkowitej zmianie. Wraz z mężem przestali udzielać się w mediach społecznościowych. "Absolutnie to nie jest czas na rozważania i realizację planów zawodowych Sylwii. Jej stan nie uległ zmianie, jest w bardzo ciężkiej kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej, to zbyt krótki czas od tej tragedii, by móc normalnie funkcjonować" - komentował jej menadżer. Teraz Łukasz Porzuczek po długiej przerwie opublikował relację na Instagramie.

Mąż Sylwii Peretti pojawił się na Instagramie. Jego konto wywołało ogromne zainteresowanie wśród internautów

Łukasz Porzuczek nigdy nie był typem mężczyzny, który spędza dnie i noce w mediach społecznościowych. Po śmiertelnym wypadku syna Sylwii Peretti postanowił jednak całkowicie zniknąć z Instagrama. Ani on, ani jego małżonka nie usunęli jednak swoich kont. Przestali po prostu dodawać kolejne treści. Teraz nastąpił przełom. Na profilu ukochanego celebrytki w końcu pojawił się nowy materiał. Nie ujawnia on jednak szczegółów z życia prywatnego dotkniętej tragedią pary.

Łukasz Porzuczek powrócił do wirtualnego świata. Zrobił to jednak bardzo zachowawczo

Na instagramowym koncie Łukasza Porzuczka pojawiła się relacja, która wywołała ogromne zainteresowanie internautów. Mężczyzna po długiej przerwie w końcu opublikował nowe treści i dał w ten sposób znać, co u niego słychać. Łatwo można wywnioskować, że nie może on narzekać na brak pracy. Na krótkiej relacji znalazł się materiał związany z pracą Porzuczka. Małżonek Sylwii Peretti jest prezesem Grupy Geofusion, której konto oznaczył w opublikowanej relacji.

Tragedia, która dotknęła Sylwię Peretti rozegrała się w lipcu tego roku. To właśnie wtedy zginął jej ukochany syn w wypadku samochodowym. Całe zajście odcisnęło ogromne piętno na bohaterce "Królowych życia". Od tamtego czasu stroni od mediów i blasku aparatów. Więcej zdjęć znajduje się w galerii na górze strony.

Łukasz Porzuczek, Sylwia Peretti Instagram.com/lukaszporzuczek