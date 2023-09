W ostatnim czasie wiele mówiło się o kryzysie w związku Meghan Markle i księcia Harry'ego. Małżeństwo bardzo rzadko pokazywało się w swoim towarzystwie, syn króla Karola III podróżował samotnie do Europy, a dodatkowo ponoć doszło między nimi do kłótni związanej z możliwością ewentualnej przeprowadzki, która pomogłaby celebrytce w budowaniu kariery. Wygląda jednak na to, że była para książęca wciąż pielęgnuje łączące ich uczucie i szukają nowych wrażeń. Meghan dołączyła do Harry'ego w Niemczech, gdzie świętowali jego urodziny.

Książę Harry świętuje 39. urodziny przy niemieckim piwie

Książę Harry jest inicjatorem i stałym bywalcem Invictus Games, czyli igrzysk skierowanych do żołnierzy i weteranów wojennych. W tym roku zawody odbywają się w Düsseldorfie, a sam syn króla Karola III przebywa tam od 9 września. Trzy dni później po raz pierwszy u jego boku pojawiła się Meghan Markle. Przez cały wieczór na ich twarzach gościły na ich twarzach uśmiechy i praktycznie nie rozstawali się na krok. Przy okazji wizyty w Niemczech i 39. urodzin księcia Harry'ego wybrali się do jednego z lokalnych barów. Z relacji opublikowanej przez lokal dowiadujemy się, że spróbowali między innymi domowego browaru, sznycla po wiedeńsku, kaszanki i niemieckich kiełbasek.

Witajcie w Dusseldorfie Sussexów! Ale duma! Jesteśmy pod wrażeniem tych bardzo życzliwych ludzi. Uraczyli się naszym Schumi Alt, Haxe Wiener Schnitzel, kaszanką i niemieckimi kiełbaskami - czytamy na Instagramie baru Brauerei Schumacher.

Tego wieczora książę Harry postawił na dość nieformalną stylizację. Miał na sobie szarą koszulę, którą luźno rozpiął na górze. Do tego dobrał ciemne jeansy oraz sportowe buty. Z kolei Meghan Markle zaprezentowała się w czerwonej koszuli w paski od Doen za 1200 złotych. Do tego dobrała białe spodnie Frame, za które trzeba zapłacić 900 złotych. Całość dopełniły beżowe baleriny Manolo Blahnik za 3200 złotych. Więcej zdjęć Meghan Markle i księcia Harry'ego z wyjazdu do Düsseldorfu znajdziesz w naszej galerii na górze strony.