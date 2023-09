Osiem lat temu Shannen Doherty usłyszała okropną diagnozę - rak piersi. Gwiazda "Beverly Hills, 90210" i "Czarodziejek" poinformowała ostatnio, że ma przerzuty do mózgu. Silny nawrót choroby nastąpił w 2020 roku. "Mam czwarte, ostatnie stadium nowotworu. Mój rak powrócił. Wciąż mamy wiele spraw do zrobienia. Cały czas walczę, żeby pozostać przy życiu (...) Mam dni, w których zastanawiam się: Dlaczego ja? Kiedy indziej myślę sobie: No cóż, dlaczego nie ja? Kto jeszcze? Kto jeszcze na to zasłużył? Nikt na to nie zasługuje" - pisała na Instagramie. Teraz aktorka opublikowała zdjęcia, które prawdopodobnie miały pokrzepić jej fanów.

Shannen Doherty wciąż walczy z nowotworem. Pokazała na Instagramie, gdzie się znajduje

Aktorka nie zamierza odpuścić. Walczy z chorobą każdego dnia, ciesząc się przy tym chwilami spędzonymi z bliskimi. Ostatnio na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym widać, że Doherty wypoczywa nad wodą, z dala od miasta i mediów. "Baw się dobrze! Jesteśmy z tobą myślami i w modlitwie. Zasługujesz na to", "Piękne zdjęcie, cieszę się, że świetnie się bawisz" - pisali fani pod ujęciem z bajkowego otoczenia. Gwiazda ma pojawić się na festiwalu 90's Con, gdzie wspólnie z koleżankami z "Czarodziejek" będzie rozdawać autografy i spotykać się z fanami. Więcej zdjęć Shannen Doherty znajdziesz w galerii na górze strony.

Shannen Doherty rozwodzi się z mężem. Jaki jest powód ich rozstania?

Od jakiegoś czasu w mediach mówi się o rozwodzie Shannen Doherty z mężem Kurtem Iswarienko. Przez lata tworzyli zgraną parę, a przynajmniej tak byli odbierani. Aktorka poinformowała, że Kurt zdradzał ją, gdy ta walczyła o swoje życie. "Rozwód jest ostatnią rzeczą, jakiej Shannen chciała. Niestety, czuła, że nie ma innego wyjścia" - poinformowała media rzeczniczka aktorki. Doherty na szczęście nie jest sama i w walce z chorobą może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. ZOBACZ TEŻ: Byli gwiazdami lat 90. Dziś Culkin ma dwoje dzieci, Hanson nadal nagrywają, a Applegate jest nieuleczalnie chora

Shannen Doherty na wakacjach Fot. @theshando/ Instagram