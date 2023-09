Danuta Holecka do Telewizji Polskiej trafiła w 1993 roku po tym, jak udało jej się wygrać konkurs na prezentera. Jej początki były skromne. Najpierw relacjonowała obrady z Senatu, dopiero później awansowała na prowadzącą wydań "Wiadomości". Obecnie dziennikarka uchodzi za jedną z najważniejszych osób w stacji. Jest szefową głównego programu informacyjnego TVP. Wraz z rozwojem kariery Danuta Holecka zadbała o ty, by chronić i nie afiszować się zbytnio z życiem prywatnym. Mimo to pewne informacje ujrzały światło dzienne. Chodzi o jej męża.

Danuta Holecka zaręczyła się po trzech tygodniach znajomości. Kim jest jej mąż?

Danuta Holecka poznała męża, kiedy była studentką. Krzysztof Dunin-Holecki jest przedsiębiorcą. Jakiś czas temu para świętowała trzydziestą rocznicę ślubu. Owocem ich miłości jest dwóch synów bliźniaków: Julian i Stefan. Ta historia skrywa jednak pewien aspekt. Krzysztof Dunin-Holecki miał być wcześniej żonaty.

Danuta Holecka poznała męża, gdy przyjechała do Warszawy na studia ekonomicze. Krzysztof Dunin-Holecki, w którym się zakochała, organizował w tamtym czasie wyjazdy do pracy sezonowej w Norwegii. Nie trzeba było długo czekać, by między nimi zaiskrzyło na poważnie. Jak podaje portal Pomponik, w momencie, w którym się poznali, mężczyzna miał być żonaty. Mimo to oświadczył się nowej ukochanej już po kilku tygodniach znajomości. Serwis twierdzi, że przedsiębiorca bardzo szybko podjął decyzję o rozwodzie i założeniu nowej rodziny.

Danuta Holecka rozbiła małżeństwo? "Byłam bardzo młoda"

Z kolei "Super Express" informuje, że zakochani samą ceremonię zaślubin musieli przełożyć aż trzy razy. Wszystko ze względu na termin rozprawy sądowej mężczyzny. Ostatecznie do uroczystości miało dojść chwilę po rozwodzie. "Kiedy wychodziłam za mąż, byłam bardzo młoda i chciałam tylko kochać, być kochaną i mieć zdrowe dzieci. I o to prosiłam Boga" - powiedziała Holecka w rozmowie z magazynem "Życie na gorąco". Więcej zdjęć dziennikarki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

