Kuba Badach doprowadził Jolantę Kwaśniewską do łez. Znamy powód. "Ryczałam"

Jolanta Kwaśniewska z całą pewnością należy do grona kobiet, które doskonale wiedzą, co chcą powiedzieć mediom, a co zatrzymać w tajemnicy. Była pierwsza dama ostatnio postanowiła otworzyć się na tematy rodzinne i uchylić nieco rąbka tajemnicy. Okazuje się, że żona Aleksandra Kwaśniewskiego płakała przez Kubę Badacha. Zaskakujące, czym mąż Aleksandry Kwaśniewskiej wywołał aż takie emocje. Ta chwila była naprawdę niezwykła.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Kwaśniewska o nieposiadaniu dzieci: Szanujmy nawzajem swoje wybory

Kuba Badach wzruszył Jolantę Kwaśniewską do łez. Pierwsza dama opisała niecodzienną sytuację

Była pierwsza dama udzieliła wywiadu Magdzie Mołek na jej kanale na YouTubie "W moim stylu". Tam zdradziła szczegóły dotyczące niecodziennej uroczystości. Chodziło o 60. urodziny. Tak okrągła data to z pewnością powód do świętowania. Wiedziała o tym Aleksandra Kwaśniewska i jej mąż, Kuba Badach. Zakochani przygotowali dla Jolanty Kwaśniewskiej wyjątkową niespodziankę. Nie obyło się bez wzruszeń i ogromu łez.

Ola i Kuba przepiękny prezent zrobili mi na moje 60. urodziny. Wspólnie napisali piosenkę "Kochana mamo". "Kochana mamo, życzę tobie 365 coś tam pięknych dni". Ola dziękuje tam za wiele fajnych rzeczy, które dostała ode mnie. I to jest naprawdę piękna piosenka. Oleńka, jak właśnie robiłam te 60. urodziny w gronie znajomych, rodziny, to Kuba grał i śpiewał to, a ja ryczałam - wyznała Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Magdą Mołek.

Jolanta Kwaśniewska otrzymała niezwykły prezent. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach zrobili coś niezwykłego

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach od lat tworzą niezwykle szczęśliwy związek oparty na zaufaniu i zrozumieniu. Zakochani powiedzieli sobie "tak" 22 września 2012 roku. Małżeństwo mimo upływ lat wciąż kwitnie. Uroczystość odbyła się w Warszawie i mówiła o niej wtedy cała Polska. W końcu niecodziennie córka byłego prezydenta kraju wychodzi za mąż. Media wielokrotnie rozpisywały się o rzekomych kryzysach w małżeństwie. Sami zainteresowani nigdy nie zabrali głosu w sprawie i nie potwierdzili domysłów. Więcej zdjęć znajduje się w galerii na górze strony.



Jolanta Kwaśniewska fot. youtube/WMOIMSTYLU