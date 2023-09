Allan Krupa jako nastolatek chciał zostać żołnierzem. Poszedł nawet do szkoły wojskowej. Wygląda na to, że zmienił zdanie, bo od jakiegoś czasu prężnie działa w branży muzycznej. Występuje pod pseudonimem artystycznym Enso. Młody DJ zdążył już się zorientować, że w show-biznesie można zarobić niemałe pieniądze. Niedawno informowaliśmy o tym, jakie ma stawki za występ w klubach. Później wyszło na jaw, ile kosztuje jego luksusowy samochód. Trzeba przyznać, że w rozwoju kariery na estradzie niewątpliwie pomaga mu sławna mama. Edyta Górniak wystąpiła wraz z synem podczas Sylwestra Marzeń TVP. Wówczas widzowie mieli sporo zastrzeżeń do ich występu. Mimo to już niebawem znowu pojawią się razem na innej imprezie.

Allan Krupa zarobi krocie. Znów wystąpi z Edytą Górniak

30 września bieżącego roku Allan Krupa wystąpi u boku Edyty Górniak na imprezie Roztańczony Narodowy. Według doniesień wokalistka ma rozpocząć wielkie wydarzenie i wyjść na scenę jako pierwsza. Nie wiadomo, jak na te plany wpłynie jej obecny stan zdrowia. Jak donosi portal Pudelek, gwiazda przeżyła prawdziwy dramat na planie nowego show TVP. "Ogromna infekcja gardła dopadła ją tuż przed nagraniami. Nie mogła wydusić z siebie pół dźwięku" - zdradził informator. Po czym przekazał, że do studia wezwano lekarzy.

Pozostaje mieć nadzieję, że do czasu koncertu Edyta Górniak stanie na nogi i zaszczyci publiczność swoją obecnością. Jeśli tak się stanie, gwiazda będzie mogła liczyć na sowite honorarium. Jak podaje "Fakt", Edyta Górniak za występ może zgarnąć nawet 60 tys. zł. Na tym jednak nie koniec. Bowiem jak się okazuje, jej syn również może liczyć na zapłatę. W jego przypadku będzie to kwota 20 tys. zł.

Edyta Górniak zwolniła pracownika. Jego obowiązki przejął Allan

Jakiś czas temu Edyta Górniak postanowiła obdarzyć syna jeszcze większym zaufaniem. Ze względu na Allana zrezygnowała z zaufanego pracownika. Wokalistka od wielu lat wynajmowała szofera, który dostarczał ją w wiele miejsc i przywoził z powrotem. Obecnie zdecydowała się jednak na zmianę przyzwyczajeń. "Allan niedawno zdał prawo jazdy. Jest tak z tego powodu zajarany, że zaproponował mamie, że sam ją dowiezie do Opola wynajętym autem i przywiezie z powrotem do Warszawy. Edyta się zgodziła, bo bardzo mu na tym zależało, a to świetna okazja, by sprawdzić, jakim jest kierowcą" wyznał informator Plotka. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

