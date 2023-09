Minęły dwa miesiące od tragicznego wypadku z udziałem syna Sylwii Peretti. Patryk P. kierował żółtym Renault, nad którym nagle stracił panowanie i zaczął dachować. Zginął na miejscu wraz z trzema innymi młodymi mężczyznami - Olkiem, Marcinem i Michałem, którzy jechali na pace oraz miejscu pasażera. Jego pogrzeb odbył się 21 lipca 2021 roku w Krakowie, na cmentarzu Grębałowskim. Super Express donosi, że na grobie pojawiły się zniszczenia.

Do sieci trafiły zdjęcia zdewastowanego grobu syna Sylwii Peretii

Jakiś czas temu do sieci trafiły zdjęcia grobu syna Sylwii Peretti. Można było na nim dostrzec mnóstwo zniczy oraz kwiatów oraz niewielki samochód ustawiony na płycie, co nie zmieniło się do dziś. Bliscy wciąż odwiedzają jego grób i pamiętają o Patryku P. Dziś uwagę zwraca coś innego. Super Express donosi, że na pomniku znajduje się rozbity wazon, który wygląda, jakby ktoś go umyślnie przewrócił. Nie wiadomo jednak, czy ponownie doszło do dewastacji.

Na grobach ciągle pojawiają się świeże kwiaty i znicze. Nie inaczej jest w przypadku miejsca na cmentarzu Grębałowskim w Krakowie, gdzie spoczywa syn Sylwii Peretti. Płyta nagrobna została ozdobiona białymi wrzosami oraz zniczami. Większa liczba światełek pali się pod grobowcem. Wzrok przykuwa jednak przewrócony czarny wazon z kwiatami. Rozbite naczynie wygląda, jakby zostało przewrócone umyślnie - podaje Super Express.

Policja zatrzymała mężczyznę, który zniszczył grób Patryka P.

Przypominamy, że kilka dni po pogrzebie syna Sylwii Peretti, grób w którym spoczął Patryk P., został zdewastowany. Już wtedy menadżer celebrytki zapowiedział, że sprawą zajmą się organy ścigania. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i poddał się dobrowolnej karze. "Decyzją prokuratury podejrzany usłyszał zarzuty z art. 262 par.1 kk (Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch). Mężczyzna wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze ośmiu miesięcy ograniczenia wolności połączone z obowiązkiem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne" - przekazała Anna Zbroja-Zagóska, rzeczniczka Małopolskiej Policji. Zdjęcia Sylwii Peretti znajdziesz w naszej galerii na górze strony.