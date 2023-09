Dziennikarka pojawiła się obok aktorów na czerwonym dywanie z racji premiery filmu "Teściowie 2". W rozmowie z nami Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła skomentować kwestię wyborów parlamentarnych i podziałów w społeczeństwie, które są odczuwalne szczególnie teraz. Czy zdaniem dziennikarki da się je zażegnać?

Zobacz wideo Woźniak-Starak komentuje kwestię podziałów w społeczeństwie

Woźniak-Starak o wyborach. Dostrzega pewne trudności

Prezenterka zauważyła, że świat jest coraz bardziej podzielony. Nasza reporterka Karolina Sobocińska zapytała Agnieszkę Woźniak-Starak, czy podziały w społeczeństwie można w pewien sposób stłumić. Była prowadząca formatu "Dzień dobry TVN" odpowiedziała następująco: - Wszyscy pewnie byśmy chcieli, żeby się dało. To, że ruchy populistyczne rosną w siłę, mają też dobry czas i znajdują bardzo podatny grunt, wynika z tego, że populizm się świetnie sprzedaje. To jest powód, dla którego te podziały tak trudno zasypać. Nie wiem, czy to się jeszcze uda, czy świat się już tak po prostu dzieli i już zawsze tak będzie.

Na koniec dziennikarka dodała:

Nie chcę być pesymistką. Chciałabym powiedzieć, że fajnie byłoby, gdybyśmy potrafili gdzieś jeszcze działać razem i wspólnie myśleć o różnych rzeczach, ale jest to trudne.

Agnieszka Woźniak-Starak Fot. KAPiF

Woźniak-Starak nigdy nie ominęła żadnych wyborów

W ostatniej rozmowie z Plejadą dziennikarka wspomniała o tym, że polityka jest dla niej ważna od zawsze. Interesowała się nią już jako nastolatka. Ponadto wspomniała w wywiadzie o czasach studenckich. "Jak byłam studentką, byłam mocno zaangażowana jako wolontariuszka w różne kampanie, więc na pewno polityka jest dla mnie czymś bliskim. [...] Uważam, że należy brać czynny udział w życiu politycznym, tworzyć społeczeństwo obywatelskie, wykorzystywać nasze prawa wyborcze" - wyznała. Ponadto dodała: "Nie ominęłam nigdy żadnych wyborów i tych też nie ominę". Nie zabrakło w rozmowie także stanowczego komentarza prezenterki. "Doskonale wiem, w którą stronę pójdę" - wyznała Woźniak-Starak. Po zdjęcia znanej dziennikarki zapraszamy do galerii na górze strony.