Śniadaniówka zorganizowała "wielką wymianę książek", gdzie zostały zaproszone między innymi Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Grochola z politycznym apelem. To właśnie wypowiedź pisarki wywołała poruszenie w mediach. Sprawdźcie, w jaki sposób zachęciła widzów TVN do uczestniczenia w wyborach parlamentarnych.

Grochola o wyborach w "Dzień dobry TVN". "Zatem nie zmuszajmy mężczyzn..."

Pisarka została na żywo zapytana o to, po jakie pozycje czytelnicze sięgają panie. Odpowiedziała następująco: "Jeżeli wpuścisz kobietę do pomieszczenia, w którym jest 100 osób, to ona będzie wiedziała, kto z kim i kto był z kim. Natomiast facet będzie wiedział, kto jest dyrektorem. Mamy inną percepcję". Mało kto spodziewał się, że Grochola zmieni zaraz temat na politykę. Postanowiła przypomnieć widzom o zbliżających się wyborach:

Zatem nie zmuszajmy mężczyzn do czytania, bo ci, co chcą, to czytają. My kobiety zajmujmy się światem jako takim i... wytrzymajmy do 15 października!

Barbara Kurdej-Szatan wybuchła wówczas śmiechem, a prowadzący był wyraźnie zaskoczony. Piotr Wojtasik podsumował słowa pisarki, mówiąc "Amen". Pod koniec wypowiedzi Grochola dodała coś jeszcze o książkach: "Czytajmy [książki - przyp. red.], nie dajmy się odmóżdżyć!".

Tak Katarzyna Grochola mówiła na temat PiS-u

Pisarka niedawno zachęcała swoich odbiorców do wzięcia udziału w marszu organizowanym przez Donalda Tuska. Przypomnijmy, jak Grochola wypowiadała się wówczas na temat partii rządzącej. "Nie bawimy się w politykę. Jestem pisarką, mój mąż jest muzykiem. Ale zło się dzieje również wtedy, kiedy dobrzy ludzie milczą. Więc krzyczymy: dosyć kłamstw! Dosyć bezprawia! Dosyć szczucia i nikczemności! PiS musi odejść! Chcemy ojczyzny prawej, godnej, demokratycznej i w Europie!" - grzmiała pisarka na Instagramie. Dodała na koniec: "Do zobaczenia jutro o 12 w Warszawie. Idziemy w marszu z prośbą, ja do boga o to, żeby przywrócił naszej ojczyźnie prawdziwą sprawiedliwość, prawdziwe prawo, uczciwość i dobro". Po zdjęcia pisarki zapraszamy do galerii na górze strony.