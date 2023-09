Internauci zachwycają się nową partnerką Hakiela: Piękna para

Marcin Hakiel jest właścicielem szkół tańca na terenie Warszawy, gdzie jego trenerzy prowadzą zajęcia grupowe w różnych stylach. On sam zaprasza kobiety na prywatne lekcje, a ich efektami od czasu do czasu chwali się w mediach społecznościowych. Jedno z nich wywołało spore poruszenie. Wszystko za sprawą tego, że fani zaczęli łączyć tancerza z piękną blondynką.

Marcin Hakiel chwali się nową partnerką taneczną

Ostatnio na profilu Marcina Hakiela ukazało się nagranie prosto z sali treningowej. Tańczył na nim gorącą rumbę wraz z piękną blondynką, która pracuje w jego szkole. Tancerka nie umknęła uwadze fanów. W komentarzach zasypali ją komplementami. "Hanno, jesteś cudna.", "Piękna partnerka, taniec super." Inni z kolei sugerowali, że ta dwójka mogłaby stworzyć piękną parę. "Taka piękna kobieta ta tancerka, a razem z Marcinem tworzą taką piękną parę, że chciałoby się pomarzyć, aby tworzyli parę w życiu.", "Piękna para." - czytamy. Zdjęcia Marcina Hakiela znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Marcin Hakiel w przeszłości działał w biznesie wraz z byłą żoną Katarzyną Cichopek. Wspólnie chodzili na ścianki, tańczyli i byli na językach mediów. Dziś tancerz sam pracuje na swój sukces, z czego jest bardzo dumny. "Z byłą małżonką tworzyliśmy taki tandem medialny. Teraz już nie ma tego tandemu. Jestem solo i w sumie robię to, na co mam ochotę. Nikomu nie robię krzywdy. Jeżeli ktoś porówna to, jaki byłem kiedyś, a jaki jestem teraz, to teraz jestem po prostu bardziej sobą" - mówił Hakiel u Wojewódzkiego.

Marcin Hakiel dostał propozycję pracy w "Tańcu z gwiazdami"

Marcin Hakiel zyskał popularność dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami", gdzie po raz ostatni pokazał się w 2009 roku. Ponoć już jakiś czas temu produkcja odezwała się do niego z propozycją współpracy. Jak donosi jeden z tygodników, odrzucił ją ze względu na to, że mierzy wyżej. "Marcin już w ubiegłym sezonie dostał propozycję powrotu do programu, a teraz ponownie chcą go ściągnąć. Proponują mu rolę tancerza, a dopiero w kolejnej edycji bycia jurorem. Marcin uznał jednak, że jest już nazbyt doświadczony, żeby tylko wywijać na parkiecie i zdecydowanie woli być jurorem."