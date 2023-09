W sieci pojawiła się dramatyczna informacja. Nie żyje Justyna Miarecka. Kobieta na co dzień spełniała się jako dziennikarka w lokalnym portalu halogorlice.info. Miała zaledwie 32 lata. W mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie portalu pojawiły się informacje o śmierci kobiety. Póki co, nie zostało ustalone, co było tego przyczyną.

Nie żyje znana dziennikarka. Justyna Miarecka miała zaledwie 32 lata

Portal halogorlice.info przekazał niezwykle przykrą informację. Justyna Miarecka zmarła 12 września 2023 roku. Spełniała się w zawodzie dziennikarki. Póki co, nie zostały ustalone jeszcze szczegóły oraz data pogrzebu. Redaktorzy pożegnali koleżankę we wzruszającym poście. "Należała do osób, o których mawia się, że są niezastąpione. Czasami żartowała, że portal to jej dziecko i tak właśnie było. Szefowała nim wtedy, gdy tylko trzeba było wiedzy i kompetencji, i za to cenili ją wszyscy. Przy całej aurze, jaką roztaczała, była osobą bardzo skromną. Wspaniała, cudowna kobieta, obdarzająca wszystkich swym ciepłym spojrzeniem i uśmiechem. Odeszła nagle..." - napisano. Czytelnicy wyrazili swój żal i pożegnali dziennikarkę w na Facebooku w komentarzach. Złożyli również kondolencje rodzinie.

Justyna Miarecka miała 32 lata. Dziennikarka zmarła nagle

Justyna Miarecka robiła karierę nie tylko jako dziennikarka. Działała również jako graficzka, influencerka, architektka oraz aranżerka wystroju wnętrz. Właściciele portalu halogorlice.info napisali o kobiecie kilka miłych słow. Dodali, że Justyna kochała zwierzęta. Regularnie opiekowała się psami ze schroniska. Podkreślili również, jak ważny był dla nich jej dorobek dziennikarski."Perfekcjonistka, wkładająca w każdą swą aktywność pełnię zaangażowania, kreatywna, szczera i lojalna, obserwatorka życia komentująca go zawsze trafnie i w punkt. Ciepła, miła i uczynna w każdym momencie, i dla każdego. Współpracowała z portalem halogorlice.info od 2017 i od pierwszych chwil nadała mu zupełnie nowe oblicze. Tworzyła jego jakość, dopieszczała każdy element, doglądała szczegółów i wymagała tego od innych, ale najbardziej od siebie" - czytamy w poście. Póki co, rodzina oraz portal nie przekazali dalszych informacji.