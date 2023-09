W połowie sierpnia w Sejmie została przegłosowana uchwała dotycząca organizacji referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, na który przypadają wybory parlamentarne. Będzie to 15 października 2023 roku. Początkowo referendum miało dotyczyć tematu obowiązkowej relokacji migrantów w państwach Unii Europejskiej. Jak się jednak okazało, pojawi się w nim więcej pytań. Wszystko za sprawą decyzji partii rządzącej, która doszła do wniosku, że w dobrą decyzją będzie dodanie kilku pytań w innych kwestiach. Wiele osób wyraziło zdanie na ten temat. Wśród nich także Katarzyna Warnke.

Katarzyna Warnke wypowiedziała się o referendum. Nie szczędziła słów

Referendum wywołało wiele kontrowersji, szczególnie dla osób związanych z polityką. Już wkrótce Polacy będą mogli odpowiedzieć na cztery pytania. Niektórzy uważają, że przygotowane kwestionariusze są bardzo stronnicze i mają na celu pogłębienie podziałów wśród obywateli Polski. KO, a także między innymi przedstawiciele Lewicy uważają, że najlepszym rozwiązaniem będzie nieuczestniczenie w rządowym referendum. W tym temacie głos zabrała Katarzyna Warnke. Aktorka podjęła tematy polityczne przy okazji wywiadu z Pomponikiem. "Uważam, że referendum jest z gruntu złe, krzywdzące przede wszystkim dla osób, które się nagania do tego referendum" - podkreśliła.

"Uważam, że to jest niewłaściwe, że jest organizowane akurat w tym momencie i że takie pytania są zadawane, jakie są. To jest niedemokratyczne postępowanie. Myślę, że jest zwyczajnie głupie. I uczulam wszystkich, że nie wystarczy nie pójść na referendum. Są instrukcje, jak obsłużyć to działanie, żeby ten głos nie został sfałszowany" - powiedziała aktorka w wywiadzie. Katarzyna Warnke wyznała, że jej zdaniem całe przedsięwzięcie nie jest dobre dla Polaków.

Katarzyna Warnke zdradziła, jaką ma opinię na temat nadchodzącego referendum

Katarzyna Warnke dodała, że pytania, które zostaną postawione przez Polakami, mogą być odebrane jako "za trudne". Podkreśliła, że decyzje większości nie zawsze są dobre. Oceniła, że takie postanowienia nie powinny być podejmowane przez obywateli. "Już nieraz tłumy zadecydowały bardzo źle. Mówię o systemach, zanim stały się totalitarnymi. Tłumy bywają sterowane i manipulowane i bywają przekonywane w złą stronę. Ale to referendum jest organizowane, by pójść "właściwie" według partii rządzącej na wybory i tu tylko o to chodzi" - powiedziała w rozmowie. Zgadzacie się?