Edyta Górniak z całą pewnością należy do grona kobiet, które przekuły pasję w swój wymarzony zawód. Piosenkarka od dawna podpisuje coraz to bardziej lukratywne kontrakty i jest rozchwytywana. Telewizja Polska postanowiła zaprosić gwiazdę polskiej sceny muzycznej do udziału w programie "Rytmy Dwójki". Górniak przyjęła zaproszenie i podeszła do całej sytuacji bardzo poważnie. Jednak na planie zjawiła się w bardzo złej kondycji. Głos wokalistki tak mocno odmówił posłuszeństwa, że nie obyło się bez interwencji lekarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Lanberry konfrontuje się ze słowami Edyty Górniak, która nie ze wszystkimi czuła się dobrze na planie "The Voice of Poland". Jakie są jej odczucia?

Edyta Górniak pojawiła się chora na planie. Musiała zażyć mocne leki, aby jej stan się poprawił

O problemach zdrowotnych Edyty Górniak donosi informator Pudelka. Zdradził, co tak naprawdę się wydarzyło. Sytuacja była naprawdę poważna i nikomu nie było do śmiechu. W końcu utrata głosu u takiej diwy to nie przelewki. Diagnoza lekarska nie pozostawiła złudzeń. Aby wrócić do formy piosenkarka musiała przyjąć sterydowe wziewy.

Rozpoczęły się zdjęcia do pierwszego odcinka nowego programu TVP "Rytmy Dwójki" (...). Kiedy Edyta weszła na scenę, produkcję zamurowało. Głos odmówił posłuszeństwa. Ogromna infekcja gardła dopadła ją tuż przed nagraniami. Nie mogła wydusić z siebie pół dźwięku, a realizacja odcinka stanęła pod znakiem zapytania. Produkcja szybko zareagowała i wezwała na plan lekarza, który musiał podać jej sterydowe wziewy, aby mogła wystąpić. Edyta stawiła się na planie programu pomimo złego stanu zdrowia - wyjawił informator portalu Pudelek.

Edyta Górniak pokrzyżowała plany produkcji. Zawiniła choroba piosenkarki

Pomimo gorszej formy Edycie Górniak udało się wystąpić na scenie wraz ze swoim podopiecznym. Produkcja Telewizji Polskiej to zupełnie nowy format. Ma on polegać na wyśpiewywaniu znanych przebojów przez gwiazdy wraz z uczestnikami muzycznych programów emitowanych w stacji. Pierwszy odcinek show będzie wyemitowany 15 września o 22:00. Oprócz Górniak wśród gwiazd, które biorą udział w programie są m.in. Alicja Węgorzewska, Natasza Urbańska i Lanberry. Więcej zdjęć Edyty Górniak znajduje się w galerii na górze strony.

Edyta Górniak i jej stylizacja na koncercie. Ekspert modowy ocenia SCREEN TVP