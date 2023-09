Maddy Anholt była jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych osób związanych ze stacją BBC. O jej śmierci dowiedzieliśmy się z postu udostępnionego przez rodzinę. Bliscy Maddy Anholt przekazali tragiczną wiadomość za pośrednictwem strony GoFundMe. Gwiazda telewizji miała zaledwie 35 lat. Przez dłuższy czas chorowała. Niestety nie udało jej się wyleczyć. Zmagała się z nowotworem.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz: "Jestem gotowa na śmierć, będę umierała godnie" [fragment podcastu femiTALK]

Maddy Anholt nie żyje. Tragiczną wiadomość przekazała rodzina gwiazdy telewizji

Maddy Anholt to jedna z najbardziej cenionych gwiazd występujących w produkcjach o charakterze komediowym. Mimo ogromnej woli walki i nieustępliwej pogody ducha aktorka zmarła na skutek choroby. Zdiagnozowano u niej nowotwór mózgu. Wykryto go tuż po urodzeniu córki w zeszłym roku. Anholt zagrała w wielu komediach telewizji BBC, ITV i Channel 4. Skradła serca telewidzów dzięki zabawnym produkcjom o typowo humorystycznym charakterze. Była stałym gościem "This Morning" i ambasadorką Women's Aid. Napisała dwie książki o przemocy domowej i toksycznych związkach. Maddy była nie tylko utalentowaną aktorką komediową, ale również scenarzystką. Trenowała u boku takich gwiazd jak Miranda Hart i Bridget Christie.

Maddy Anholt zmarła w wieku 35 lat. Cierpiała na nowotwór mózgu

Tragiczna wiadomość o śmierci Maddy Anholt obiegła świat w czwartek rano. Pogrążona w żałobie rodzina poinformowała o śmierci aktorki na stronie GoFundMe. Rozdzierające serce oświadczenie potwierdziło, że Maddy zmarła w środę 13 września. Rodzina aktorki zdobyła się na niezwykle wzruszający gest. Założyła stronę, za pośrednictwem której każdy, kto czuje się poruszony, może przekazać symboliczną darowiznę na rzecz rocznej córki Maddy, Opal. To właśnie po narodzinach dziewczynki informacja o nowotworze Maddy ujrzała światło dzienne. Więcej zdjęć Maddy Anholt w galerii.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Maddy Anholt, naszej ukochanej córki, siostry, przyjaciółki, żony i matki. Opuściła ona ten świat w środę 13 września w wieku 35 lat. Po urodzeniu swojej niesamowitej córki Opal, u Maddy zdiagnozowano rzadką i agresywną postać raka mózgu. Operację i leczenie przeszła z zadziwiającym wdziękiem i odwagą, na każdym kroku towarzyszyła jej rodzina i oddany mąż, Ben. Maddy spędziła ostatnie tygodnie w domu swoich rodziców, Sunflower House. Była skąpana w miłości i spokoju, w otoczeniu dźwięków natury. Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością dla przyjaciół, którzy wspierali nas swoją miłością i modlitwami w tym trudnym czasie. Jesteśmy wdzięczni także pielęgniarkom, lekarzom i całej służbie zdrowia NHS, którzy traktowali ją z niezachwianą godnością i współczuciem. W szczególności chcielibyśmy podziękować wspaniałemu zespołowi Seaton Hospice at Home, który jest ucieleśnieniem empatii, profesjonalizmu i miłości - możemy przeczytać w wydanym przez rodzinę Maddy Anholt oświadczeniu na stronie GoFundMe.

Maddy Anholt Fot. instagram.com/@maddyanholt