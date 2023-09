13 września odbyła się premiera sequelu komedii "Teściowie 2". Na wydarzenie zostały zaproszone gwiazdy produkcji, które miały okazję zaprezentować się na ściance w pięknych stylizacjach oraz udzielić wywiadów, w tym związanych z losami bohaterów i nawiązaniach do realiów. W rozmowie z Plotkiem Maja Ostaszewska zdradziła, jakie ma podejście do różnic wiekowych w związkach.

Maja Ostaszewska o różnicy wiekowej w związkach

Podczas pokazu premierowego "Teściów 2" reporterzy oraz zaproszeni goście mieli okazję wraz z obsadą po raz pierwszy zobaczyć sequel komedii, która podbiła serca Polaków. W rolę głównej bohaterki Małgorzaty wcieliła się Maja Ostaszewska. Kobieta przeżywa w filmie romans z kilkanaście lat młodszym Janem. Nasza reporterka Karolina Sobocińska zapytała aktorkę, jakie ma podejście do tego typu związków. Okazuje się, że nie widzi żadnego problemu w tym, że kobiety wybierają na partnerów życiowych młodszych mężczyzn. Cały wywiad znajdziesz w naszym materiale wideo na górze strony.

Chyba na szczęście coraz mniej, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo to jest śmieszne i szalenie niesprawiedliwe. Od lat nie wzbudza kontrowersji to kiedy mężczyzna ma młodszą partnerkę. To są nasze stereotypy, szowinizm, pokłosie patriarchalnego systemu. Mam nadzieję, że to się zmienia - mówiła Maja Ostaszewska w rozmowie z Plotkiem.

Maja Ostaszewska o rozterkach głównej bohaterki "Teściów 2"

Maja Ostaszewska przyznała, że wcielając się w główną bohaterkę miała okazję dostrzec, jakie rozterki towarzyszyły jej na co dzień. Małgorzata bardzo dobrze czuła się z Janem i wiedziała, że dzieląca ich różnica wieku nie jest niczym złym. Z drugiej strony towarzyszyły jej wartości wpajane przez społeczeństwo. "Fajne jest to w Małgorzacie, że ona nie uważa tego, za temat tabu, jednak sama ma z tym kłopot. Pokazujemy w tym filmie, jakie to jest okropnie obciążające kiedy nakłada się na nas ciągle tę kliszę, tę presję społeczną i jak ważne jest, żeby się z tego wyrywać" - dodała. Zdjęcia Mai Ostaszewskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.