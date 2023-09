Wymieniając najbardziej znanych i doświadczonych polskich aktorów, nie można zapomnieć o Arturze Barcisiu. Słynny Arkadiusz Czerepach z "Rancza" wypowiedział się w jednym z ostatnich wywiadów na temat nie tylko swojej profesji, ale i polityki. Ocenił bowiem zdolności aktorskie prezesa partii PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Jesteście ciekawi, co o nim powiedział?

Artur Barciś podsumował Kaczyńskiego. Chyba nie nadają na tych samych falach

Ceniony aktor został zaproszony do programu Odety Moro "Sobota z Odetą". W sieci już krąży zapowiedź tego odcinka. "Jakim aktorem jest Jarosław Kaczyński? Aktor Artur Barciś odpowiedział szczerze na pytanie" - czytamy w opisie najnowszej rolki na Instagramie Radia Złote Przeboje. Gwiazdor bez zastanowienia odpowiedział. "No nie mogę jako człowiek, który się na tym zna, nie mogę powiedzieć, że jest dobrym aktorem. Jest złym aktorem" - gorzko podsumował Kaczyńskiego Barciś. W komentarzach nie zabrakło głosów fanów gwiazdora. "Pan Barciś wybitny człowiek" - czytamy pod instagramową rolką.

Artur Barciś ostatnio został zaatakowany w TVP. Postanowił skomentować tę sprawę

W produkcji TVP "Reset" pojawiła się wzmianka o aktorze. Kontrowersyjna produkcja mająca na celu obnażenie stosunków Tuska z Putinem, wykorzystała w jednym z odcinków nagranie z udziałem Barcisia. Brał on wówczas udział w koncercie z utworami Włodzimierza Wysockiego. Co na to sam aktor? "Nie dam się wciągnąć w ten polityczny konflikt. Bynajmniej nie było to, jak sugeruje TVP, wydarzenie tajne, nikt nie próbował niczego ukryć. Koncert, o którym wspomina TVP, odbył się w momencie, kiedy wszyscy mieliśmy nadzieję na poprawę stosunków z Rosją i jej zwrot w stronę Zachodu. Niestety to się nie udało, może byliśmy naiwni?" - oznajmił Barciś w rozmowie z Onetem. Dodał następnie: "Wystąpiliśmy jako artyści śpiewający piosenki Włodzimierza Wysockiego, nie było w tym nic złego. Ciekawe, że akurat ja i Maciej Maleńczuk zostaliśmy wymienieni przez Telewizję Polską spośród dużego grona. Domyślam się, że nie jest to kwestią przypadku, ale nie będę nazywał tych mechanizmów, by nie zaogniać i tak wciąż niebezpiecznie narastającego sporu politycznego". Po zdjęcia aktora zapraszamy do galerii.