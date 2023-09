W życiu Katarzyny Dowbor szykują się ogromne zmiany. Popularna prezenterka po głośnym zakończeniu współpracy z telewizją Polsat delikatnie odeszła w cień. Wiadomo już jednak, że ekspertka od remontów dostanie nowy program w telewizji. Na antenie Canal+ Domo będziemy mogli zobaczyć, jak dziennikarka będzie remontowała własne cztery kąty. Z całą pewnością będzie to wyjątkowa okazja do podpatrzenia telewizyjnego życia od kuchni.

Katarzyna Dowbor ma nową pracę. Pokaże remont swojego gniazdka na antenie Canal+ Domo

Katarzyna Dowbor ma spore powody do radości. Okazuje się, że teraz to ona pokaże remont własnego domu. Program z udziałem charyzmatycznej dziennikarki to swoista nowość na polskim rynku telewizyjnym. Wiadomo, że metamorfozom będą poddawane poszczególne pomieszczenia w nieruchomości Dowbor. Na łamach portalu Wirtualne Media wyczytaliśmy, jakie emocje dotyczące nowego projektu towarzyszą Katarzynie Dowbor.

Bardzo się cieszę, że wracam do telewizji i będę robiła to, co kocham. Zdecydowałam się na współpracę z Canal+ Domo, wyjątkową stacją, w której jest wiele moich ulubionych programów. Cenię Canal+ za profesjonalizm, kreatywność i to, jak potrafią inspirować swoich odbiorców. Z radością zaproszę widzów do mojego domu, żeby pokazać, jak go odnawiam - zdradziła Katarzyna Dowbor.

Katarzyna Dowbor pokaże, jak mieszka. Wnętrza jej domu przejdą metamorfozę pod czujnym okiem kamery

Poza zmianą wnętrz, w których mieszka Katarzyna Dowbor, widzowie zobaczą masę praktycznych porad i aranżacji. Dotyczyć one będą nie tylko pomieszczeń, ale również ogrodów. W końcu to letnie przedłużenie domu, w którym spędza się naprawdę dużo czasu. Zdjęcia do nowego programu mają ruszyć już jesienią. Poszczególne odcinki dostępne będą na Canal+ Domo oraz w serwisie Canal+ online. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale jedno jest pewne - odbędzie się ona w przyszłym roku. Więcej zdjęć Katarzyny Dowbor znajduje się w galerii na górze strony.

