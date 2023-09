Kwaśniewska z brutalną szczerością o życiu w Pałacu Prezydenckim. "Ryczałam"

Jolanta Kwaśniewska przez dziesięć lat była pierwszą damą. Do dziś ma wielu zwolenników i zwolenniczek. Jej największym konikiem była moda. Zresztą media wielokrotnie pisały o niej, jako najlepiej ubranej prezydentowej. Aktualnie poświęca się niemal całkowicie działalności charytatywnej. Choć znacznie mniej udziela się teraz publicznie, to w wywiadach wraca do czasów prezydentury jej męża.

Jolanta Kwaśniewska gorzko wspomina mieszkanie w Pałacu Prezydenckim

Aleksander Kwaśniewski przez dwie kadencje pełnił urząd prezydenta. Dla jego żony, Jolanty, oznaczało to dziesięć lat mieszkania w Pałacu Prezydenckim. W rozmowie z Magdą Mołek zdradziła, że nie znosiła tego najlepiej. Szczególnie doskwierała jej samotność. Najgorsze zaczęło się, gdy w 2004 roku jej córka wyprowadziła się "na swoje". "Ja myślę, że najbardziej odczułam moją samotność w momencie jak, w 2004 r. Ola powiedziała, żebyśmy zrobili remont naszego poprzedniego mieszkania na Wilanowie" - zaczęła.

Ja tak ryczałam. Myślę sobie, Matko Boska, no ten mój mąż piętro niżej. No niby blisko, ale ja przyznam, że ja bardzo rzadko schodziłam do gabinetu mojego męża, tam różne, ważne rzeczy się działy, więc ja raczej czekałam na jego powrót, a ten powrót to była jakaś 12 w nocy - opowiadała.

Tak Kwaśniewska walczyła z samotnością. Chwytała się wszystkiego

W dalszej części rozmowy dziennikarka podpytała byłą pierwszą damę o to, czy miała jakieś sposoby na radzenie sobie z tą samotnością. Kwaśniewska zdradziła, że najbardziej pomagało jej zajęcie myśli czymś innym. "W tym wielkim apartamencie po prostu nie ma nikogo. I wtedy ja reaguję w sposób taki dosyć szczególny, ponieważ myślę: muszę coś robić, więc wtedy najczęściej myję okna. Albo myję lustra, albo łapię za jakiś środek do czyszczenia okien i jakoś tak wtedy schodzi to takie trudne wrażenie, że nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nikogo wokół nie ma" - wyjawiła.

Magda Mołek i Jolanta Kwaśniewska poruszyły też inny, ważny obecnie temat. Kobiety zaczęły rozmawiać o starości. Obie zmartwiło to, że wiele osób w późnych latach życia nie ma nikogo, na kogo mógłby liczyć. Wielu seniorów zmaga się z samotnością. Na koniec żona byłego prezydenta zapowiedziała, że przygotowuje swoją autobiografię, która niedługo pojawi się w księgarniach. Zdjęcia Jolanty Kwaśniewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.