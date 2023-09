Rak trzustki uznawany jest za jeden z najbardziej podstępnych i trudnych w leczeniu nowotworów. Na ten nowotwór zmarła Anna Przybylska. Aktorka badała się regularnie, jednak o tym, że ma raka dowiedziała się dopiero rok przed śmiercią. Patrick Swayze znany z tak kultowych produkcji jak: "Dirty dancing" czy "Uwierz w ducha" zmarł 14 września 2009 roku w wieku 57 lat. Jak wspomniała wdowa po aktorze, zmagał się z rakiem trzustki przez niemal dwa lata po usłyszeniu diagnozy. Dłużej jednak nie był już w stanie. "To było bardzo trudne przejście. To tak, jakby stracić rękę i nogę i od nowa uczyć się chodzić i funkcjonować, kiedy odczuwasz straszny ból" - ujawniła Lisa Niemi Swayze w jednym z wywiadów.

Zobacz wideo I Am Patrick Swayze - zwiastun filmu

Patrick Swayze zmagał się z rakiem trzustki. Wdowa mówi o pierwszych objawach

Patrick Swayze i Lisa Niemi byli małżeństwem przez 34 lata. Wdowa po aktorze nie ukrywała, że śmierć ukochanego odbiła się na jej psychice. Towarzyszyła mu od początku choroby, do ostatnich dni. Po śmierci aktora aktywnie działa w organizacji charytatywnej Pancreatic Cancer Action Network, która podnosi świadomość na temat choroby nowotworowej. Lisa w wywiadzie dla "Today Show" ujawniła, że to żółte oczy zwróciły uwagę aktora. Szybko udał się do lekarza, by wykonać rutynowe badania. To wtedy usłyszał druzgocącą diagnozę. W sieci można natknąć się na dramatyczny kadr aktora, wykonany przez jego żonę na kilka dni przed śmiercią.

Podszedł do mnie i zapytał : Czy moje oczy są żółte? Miał problemy z trawieniem – ból, który nie ustępował, ale to głównie żółte oczy wysłały nas do lekarza (...). Poszliśmy do lekarza i jak tylko spojrzał na niego i zobaczył co się dzieje, od razu wysłał nas na tomografię komputerową. Potem czekaliśmy wyczerpujące 24 godziny na otrzymanie raportów. To był naprawdę ciężki czas - wyznała Lisa Niemi Swayze w rozmowie z "Today Show".

Patrick Swayze nie miał tak dobrej relacji z żoną, jak tak twierdzi?

Po śmierci aktorka na jaw wyszły szokujące doniesienia na temat jego małżeństwa. W 2016 roku media zaczęły spekulować, że Swayze był ofiarą przemocy domowej. Lisa miała znęcać się nad mężem, kiedy ten walczył z rakiem trzustki. Zagraniczni dziennikarze spekulowali, że Niemi zarządzała w tym czasie majątkiem Patricka i decydowała, z kim może utrzymywać kontakt. Ponoć robiła wszystko, aby okrutne informacje o niej nie wyszły na jaw. O tym, co naprawdę miało dziać się w ich domu miała wiedzieć Charlotte Stevens, przyjaciółka artysty. Ponoć wielokrotnie nakłaniała go do rozwodu. Ten jednak nie chciał jej słuchać.