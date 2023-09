Niepokojące wieści dochodzą z Włoch. Liam Payne, członek One Direction, trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie. Muzyk świętował nad jeziorem Como rocznicę związku ze swoją dziewczyną. To też nie pierwszy raz, kiedy wymagał hospitalizacji. Niedawno zmuszony był odwołać koncerty w Ameryce Południowej z powodu infekcji nerek. Teraz znów uskarżał się na ból brzucha w ich okolicy. Na temat jego zdrowia wypowiedziała się matka mężczyzny.

Matka Liama Payne'a jest poważnie zmartwiona jego stanem

Karen Payne zdradziła szczegóły hospitalizacji syna. Liam ma być leczony w placówce w Mediolanie, gdzie trafił po tym, jak zaczął odczuwać silny ból w okolicy nerek. Pierwsze doniesienia mówiły nawet, że miał być w agonii. Chociaż muzyk jest pod opieką specjalistów, jego matka nie ukrywa, że martwi się o niego. Przede wszystkim boli ją fakt, że nie może być przy nim.

Wszyscy się tym martwimy, ale musimy sobie radzić. To straszne, że on jest aż tam. Jest w Mediolanie i wygląda na to, że będzie tam przez tydzień. Czuję się bezradna - wyznała w wywiadzie z portalem MailOnline.

Kobieta jeszcze raz podkreśliła, jak bardzo przeżywa to rodzina Payne'ów. Wyrażają jednak nadzieję, że lekarze zrobią wszystko, co będą mogli, aby wyleczyć Liama. "Wszystko, co naprawdę możemy zrobić, to siedzieć tutaj i mieć nadzieję na najlepsze. Nic nie możemy zrobić. Czujemy się bezradni. To taka straszna sytuacja i mamy tylko nadzieję, że jest w najlepszym możliwym miejscu" - mówiła.

Fani bombardują pytaniami dziewczynę Liama Payne'a. Chcą wiedzieć, jak się czuje

Chociaż One Direction zawiesiło działalność kilka lat temu, a każdy z muzyków poszedł własną drogą, to jego członkowie wciąż mają ogromną rzeszę fanów. Miłośnicy Liama Payne'a, po tym jak do mediów przedostała się informacja o jego hospitalizacji, tłumnie "ruszyli" na profil jego dziewczyny, Kate Cassidy. To ona towarzyszyła gwiazdorowi, kiedy zaczął się źle czuć. Internauci liczyli, że udzieli im informacji o jego stanie. Ta jednak cały czas milczy.

Liam już od wieku dziecięcego zmagał się z problemami zdrowotnymi. Lekarze odkryli blizny na jego nerkach i musieli podawać mu zastrzyki, aby utrzymać go przy życiu. Jego stan poprawiał się razem z wiekiem. Zaczął nawet uprawiać sport. Jednak widmo choroby zawsze nad nim ciążyło. "Muszę uważać, aby nie pić zbyt dużo, nawet wody, i muszę utrzymywać się w jak najlepszej formie" - tłumaczył.