Ujawniono zarobki Lewandowskiego, fani nie dowierzają. "Niemożliwe"

W ostatnim czasie panowało spore zamieszanie medialne wokół klubu FC Barcelna. Wszystko za sprawą Ousmane'a Dembele, który rozważał transfer do PSG. Do końca lipca paryżanie mieli wpłacić klauzulę wynoszącą 50 milionów euro. Jednak na prośbę piłkarza negocjacje trwały, aby ustalona kwota była satysfakcjonująca dla obu stron. W sierpniu klauzula Ousmane'a Dembele wynosiła 100 milionów euro. Ostatecznie 26-letni skrzydłowy trafił do francuskiej drużyny. Przy okazji odejścia piłkarza pojawiły się analizy ukazujące zarobki niektórych zawodników FC Barcelony. Wśród nich prym wiedzie Robert Lewandowski. Zarobki polskiego napastnika znacznie wzrosły w porównaniu z tymi z zeszłego roku. Wówczas z katalońskiego klubu miał otrzymywać 18,75 mln euro rocznie. Jak sytuacja prezentuje się teraz?

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski boleśnie podsumowany. "Od lat nie jest autorytetem"

Jakie wynagrodzenie otrzymuje Robert Lewandowski? Kwota zwala z nóg

Odejście z klubu Ousmane'a Dembele wywołało niemałą sensację w hiszpańskich mediach. Bardzo długo spekulowano na temat tego, kto może zastąpić jego miejsce oraz, jak roszady wpłyną na sytuację finansową drużyny. W międzyczasie portal Mundo Deportivo opublikował obszerny artykuł, w którym przedstawił, jak prezentują się zarobki największych gwiazd FC Barcelony.

Jak się okazuje, Ousmane Dembele był trzecim najwięcej zarabiającym zawodnikiem klubu. Jego wynagrodzenie wynosiło 23 mln euro brutto. Na drugiej pozycji uplasował się Frenkie de Jong, który otrzymuje 27 mln euro brutto. Jednak niekwestionowane pierwsze miejsce należy do Roberta Lewandowskiego. Według wyliczeń ma on otrzymywać aż 34 mln euro brutto rocznie. Oznacza to, że miesięcznie zarabia ok. 2,8 mln euro, a dziennie... ok. 93 tys. euro.

Artykuł wywołał spore zainteresowanie i poruszenie wśród internautów. Opublikowane liczby szybko rozprzestrzeniły się po sieci. Zacytował je m.in. twitterowy profil Barca Universal. Post w mgnieniu oka doczekał się licznych komentarzy. Kibice FC Barcelony po zobaczeniu zarobków polskiego napastnika nie kryli zdziwienia. "Lewandowski jest jedynym piłkarzem w tym zestawieniu, który nie zasługuje na swoje zarobki" - napisał jeden z internautów. "Niemożliwe, żeby Lewandowski tyle zarabiał. To są fałszywe liczby" - dodał kolejny. "Powinien zarabiać 5 mln euro" - stwierdził następny. Warto dodać, że opublikowane wyliczenia są jedynie szacunkowe. Z tych opublikowanych przez portal Capology wynika, że Robert Lewandowski zarabia niespełna 21 mln euro rocznie.