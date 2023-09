Anna Przybylska to postać, o której nie da się zapomnieć. Aktorka już na początku swojej kariery zjednała sobie naprawdę sporą rzeszę fanów. Jedną z najpopularniejszych postaci, w które się wcielała, była charyzmatyczna Marylka ze "Złotopolskich". To właśnie na planie tego serialu doszło do niecodziennej sytuacji. Paweł Wawrzecki opowiedział, co poradził swojej młodszej koleżance po fachu. Wykazał się sporą dozą empatii.

Paweł Wawrzecki opowiedział o niezwykłej sytuacji na planie "Złotopolskich". Posłużył Annie Przybylskiej pomocną dłonią

Historii dotyczących Anny Przybylskiej jest naprawdę wiele. Większość z nich ma wyjątkowo pozytywny wydźwięk i potrafi wzruszyć do łez. Przepełnioną emocjami sytuację związaną z przedwcześnie zmarłą aktorką postanowił opowiedzieć Paweł Wawrzecki w biografii pt. "Ania". Gdy zobaczył serialową Marylkę z wyraźnie sinymi ustami, natychmiast zareagował. Nie przebierał w środkach i okazuje się, że postąpił bardzo dobrze.

Kiedy Anka ten jeden jedyny raz przyszła tak naprawdę zmęczona, straszny jej dałem "opeer" - wspomina Wawrzecki. "Brawo"- mówię. "Spójrz na siebie. Przecież ty tu przyjechałaś do roboty, a nie ze swoim kolesiem na imprezę. Nie możesz tak". Poprosiłem ekipę, żeby nakręciła najpierw inne materiały, a jej zrobiłem kawę, kazałem się położyć i trochę odrestaurować. Na szczęście szybko do siebie doszła, pozbierała się i jeszcze tego samego dnia dała jakoś radę - wyjawił Paweł Wawrzecki.

Anna Przybylska nie należała do leniwych. Mimo ogromnej ilości obowiązków rodzinnych znajdowała czas na pracę

W dalszej części biografii pt. "Ania" przedstawione zostały kulisy życia aktorki. Okazuje się, że jej życie nie było pozbawione codziennych trosk. Jako młoda mama była często zmęczona i niewyspana. Pozwalała sobie na krótkie drzemki na planie. Była wytrwała, ponieważ nie chciała rezygnować z wymarzonego zawodu. Uważała, że jest po prostu piękny. Anna Przybylska zmarła w wieku 35 lat. Przez 18 miesięcy walczyła z chorobą nowotworową. Więcej zdjęć aktorki w galerii na górze strony.

