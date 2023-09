Justin Bieber opublikował w mediach społecznościowych uroczy wpis dedykowany jego żonie, Hailey. Okazja była wyjątkowa, bo para właśnie świętowała piątą rocznicę ślubu. Ich pierwsza ceremonia ślubna odbyła się 13 września 2018 roku w urzędzie stanu cywilnego w Nowym Jorku. Nie zaproszono na nią gości i miała kameralny charakter. Dopiero rok później Justin i Hailey powiedzieli sobie sakramentalne "tak" i świętowali ten wyjątkowy dzień z rodziną i przyjaciółmi w luksusowym hotelu w Karolinie Południowej, a zdjęcia z tego hucznego wydarzenia obiegły media. Z okazji rocznicy wokalista opublikował wyjątkowe zdjęcia z ukochaną.

Justin Bieber opublikował miłosne wyznania do Hailey. Para świętuje piątą rocznicę ślubu

Justin Bieber z okazji piątej rocznicy ślubu opublikował na Instagramie zdjęcia z żoną z prywatnego archiwum. Na jednej z fotografii widać romantyczny pocałunek pary. Pojawiły się też ujęcia z rocznicowej kolacji, na których można dostrzec biały tort ozdobiony różami. Na fotografii Hailey ma na sobie naszyjnik z kryształkami w kształcie litery "B" i wygląda na szczęśliwą i rozpromienioną.

Wokalista pod opublikowanymi na Instagramie zdjęciami zwrócił się do ukochanej żony. "Do mojej najdroższej ukochanej. Pięć lat. Skradłaś moje serce. Wiem z głębi mojej duszy aż po kości, że ta podróż z tobą przekroczy nasze najśmielsze oczekiwania. Więc śnijmy dalej, kochanie. Kocham cię każdą komórką mojego ciała. Wszystkiego najlepszego z okazji piątej rocznicy!" - napisał na Instagramie.

Złośliwe komentarze pod wpisem Justina Biebera. "Hailey, to ty?"

Pamiętacie, jak kilka miesięcy temu w mediach rozpętała się afera związana z byłą i aktualną ukochaną Biebera? Wszystko zaczęło się od tego, że Hailey Bieber miała wraz z Kylie Jenner wyśmiewać się z brwi Seleny Gomez. Fanki wokalistki nie zostawiły na żonie Biebera suchej nitki. Sugerowały, że Hailey ma na jej punkcie obsesje i nie może znieść tego, że to Gomez była pierwszą wielką miłością jej ukochanego. Sytuacja tak szybko ewoluowała, że Hailey atakowana przez fanki wokalistki poprosiła Selenę Gomez o wsparcie w zakończenie tego medialnego konfliktu.

Wygląda na to, że echo tej sytuacji nie ucichło. W komentarzach pod wpisem Justina Biebera z okazji rocznicy pojawiły się złośliwe przytyki do jego ukochanej, sugerujące, że to ona jest autorką tego wpisu, a ich relacja jest jedynie na pokaz. "Hailey, to ty?!" - napisała jedna z fanek. Od razu odezwały się też głosy rozsądku. "Serio, myślicie, że po tym wszystkim, co się stało, oni cały czas udają?" - czytamy w komentarzach. Co o tym sądzicie?